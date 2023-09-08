Праздничный трамвай будет курсировать до 16 часов (архивное фото)
В Челябинске в честь Дня города в субботу запущен праздничный трамвай с ростовой куклой белого медведя. Он будет дарить горожанам шарики, сообщили в администрации города.
«Украшенный яркой символикой вагон-платформа будет курсировать до 16 часов, поздравляя горожан с 287-й годовщиной Челябинска. Поздравит челябинцев самый веселый белый мишка, который на остановках будет дарить шарики!», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Пассажиров трамвай не берет. Он проедет по маршруту: Российская — проспект Победы — Кирова — Цвиллинга — Вокзал — Маркса — Российская.
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