08 сентября 2023

Челябинцев с Днем города поздравит трамвай с белым медведем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в преддверии празднования Дня Победы. Челябинск, новый трамвай
Праздничный трамвай будет курсировать до 16 часов (архивное фото) Фото:

В Челябинске в честь Дня города в субботу запущен праздничный трамвай с ростовой куклой белого медведя. Он будет дарить горожанам шарики, сообщили в администрации города.

«Украшенный яркой символикой вагон-платформа будет курсировать до 16 часов, поздравляя горожан с 287-й годовщиной Челябинска. Поздравит челябинцев самый веселый белый мишка, который на остановках будет дарить шарики!», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Пассажиров трамвай не берет. Он проедет по маршруту: Российская — проспект Победы — Кирова — Цвиллинга — Вокзал — Маркса — Российская.

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В Челябинске в честь Дня города в субботу запущен праздничный трамвай с ростовой куклой белого медведя. Он будет дарить горожанам шарики, сообщили в администрации города. «Украшенный яркой символикой вагон-платформа будет курсировать до 16 часов, поздравляя горожан с 287-й годовщиной Челябинска. Поздравит челябинцев самый веселый белый мишка, который на остановках будет дарить шарики!», — сообщается в telegram-канале мэрии. Пассажиров трамвай не берет. Он проедет по маршруту: Российская — проспект Победы — Кирова — Цвиллинга — Вокзал — Маркса — Российская.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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