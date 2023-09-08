В Кыштыме отключат все водоснабжение

Из-за ремонта в городе сутки не будет воды
В Кыштыме (Челябинская область) 15 сентября из-за ремонта отключат все водоснабжение. Об этом сообщили в администрации города.
«В пятницу, 15 сентября, в связи с неотложными работами по ремонту задвижки и замене трансформатора тока на водоочистной станции „Сугомак“ с 09:00 до 21:00 будет произведено отключение централизованного водоснабжения всех потребителей Кыштыма. Работы будет проводить ООО „Кыштымводоканал“», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
О режиме работы школ, детских садов и других соцучреждений власти обещают сообщить дополнительно. Жителей города просят запастись водой.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.