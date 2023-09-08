08 сентября 2023

В Кыштыме отключат все водоснабжение

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Из-за ремонта в городе сутки не будет воды Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) 15 сентября из-за ремонта отключат все водоснабжение. Об этом сообщили в администрации города.

«В пятницу, 15 сентября, в связи с неотложными работами по ремонту задвижки и замене трансформатора тока на водоочистной станции „Сугомак“ с 09:00 до 21:00 будет произведено отключение централизованного водоснабжения всех потребителей Кыштыма. Работы будет проводить ООО „Кыштымводоканал“», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

О режиме работы школ, детских садов и других соцучреждений власти обещают сообщить дополнительно. Жителей города просят запастись водой.

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В Кыштыме (Челябинская область) 15 сентября из-за ремонта отключат все водоснабжение. Об этом сообщили в администрации города. «В пятницу, 15 сентября, в связи с неотложными работами по ремонту задвижки и замене трансформатора тока на водоочистной станции „Сугомак“ с 09:00 до 21:00 будет произведено отключение централизованного водоснабжения всех потребителей Кыштыма. Работы будет проводить ООО „Кыштымводоканал“», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». О режиме работы школ, детских садов и других соцучреждений власти обещают сообщить дополнительно. Жителей города просят запастись водой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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