Губернатор ХМАО дала первые установки новым членам правительства

Задачи от главы региона получили новый вице-губернатор и директор депспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова обозначила задачи недавно назначенным чиновникам окружного правительства. Новые вводные получили вице-губернатор Сергей Черняев — куратор промышленного блока, а также директор департамента спорта Софьей Конух. Информация опубликована на сайте окружного правительства.

«Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем главы региона Сергеем Черняевым и директором департамента физической культуры и спорта автономного округа Софьей Конух», — указано в публикации. Комарова обратила внимание, что направления, которые курирует Черняев, определяют развитие экономики не только в регионе, но и в стране. В беседе с Конух глава региона отметила, что ее департаменту предстоит привлечь как можно больше югорчан к физкультуре, а также развивать профессиональный спорт.

Черняев пообещал губернатору Югры сделать все возможное, чтобы добиться результатов. «В Югре создан набор мер стимулирования, налажены хорошие коммуникации с бизнесом, ключевыми игроками в сфере промышленного производства. Взаимодействие с ними позволит достичь главных целей по диверсификации экономики региона и развитию темпов промышленного производства», — подчеркнул замгубернатора.

Директор депспорта Конух также заявила, что продолжит работать для достижения целей, обозначенных губернатором ХМАО. «Мы уже поменяли подход к проведению массовых спортивных мероприятий для привлечения еще большего количества югорчан, но впереди много работы. Что касается профессионального спорта, то особый статус на международном уровне дает нам время перенастроиться, в том числе внедрить научный подход в сферу спорта», — отметила Конух.

Ранее URA.RU писало о новых назначениях в правительстве Югры. Вице-губернатором, курирующим промблок, стал ямальский экс-чиновник Черняев, директором депспорта назначили Конух, а департамент культуры возглавила бывшая глава «Открытого региона» Маргарита Козлова.