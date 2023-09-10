Жителю ХМАО грозит семь лет тюрьмы из-за китайских лекарств

11 сентября 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Югорчанин заказал препарат почтой из Китая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Нижневартовского района грозит лишение свободы на срок до семи лет за контрабанду сильнодействующего вещества. Мужчина заказал лекарственный препарат почтой из Китая. «Обвиняемый в апреле 2023 года заказал через интернет из Китая препарат, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Препарат запрещен в России, поэтому югорчанину грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. После получения посылки на почте мужчину задержали сотрудники полиции. Сейчас югорчанина ждет суд. «Продавец данное вещество подготовил для отправки международным почтовым отправлением, указав, что в адрес обвиняемого направляется косметический продукт», — добавляют в прокуратуре.

Жителю Нижневартовского района грозит лишение свободы на срок до семи лет за контрабанду сильнодействующего вещества. Мужчина заказал лекарственный препарат почтой из Китая. «Обвиняемый в апреле 2023 года заказал через интернет из Китая препарат, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Препарат запрещен в России, поэтому югорчанину грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. После получения посылки на почте мужчину задержали сотрудники полиции. Сейчас югорчанина ждет суд. «Продавец данное вещество подготовил для отправки международным почтовым отправлением, указав, что в адрес обвиняемого направляется косметический продукт», — добавляют в прокуратуре.