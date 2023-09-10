10 сентября 2023

Жителю ХМАО грозит семь лет тюрьмы из-за китайских лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин заказал препарат почтой из Китая Фото:

Жителю Нижневартовского района грозит лишение свободы на срок до семи лет за контрабанду сильнодействующего вещества. Мужчина заказал лекарственный препарат почтой из Китая.

«Обвиняемый в апреле 2023 года заказал через интернет из Китая препарат, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Препарат запрещен в России, поэтому югорчанину грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

После получения посылки на почте мужчину задержали сотрудники полиции. Сейчас югорчанина ждет суд. «Продавец данное вещество подготовил для отправки международным почтовым отправлением, указав, что в адрес обвиняемого направляется косметический продукт», — добавляют в прокуратуре.

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Жителю Нижневартовского района грозит лишение свободы на срок до семи лет за контрабанду сильнодействующего вещества. Мужчина заказал лекарственный препарат почтой из Китая. «Обвиняемый в апреле 2023 года заказал через интернет из Китая препарат, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Препарат запрещен в России, поэтому югорчанину грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. После получения посылки на почте мужчину задержали сотрудники полиции. Сейчас югорчанина ждет суд. «Продавец данное вещество подготовил для отправки международным почтовым отправлением, указав, что в адрес обвиняемого направляется косметический продукт», — добавляют в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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