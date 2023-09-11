Зеленский пригрозил Европе бунтами беженцев из-за сокращения помощи Украине

11 сентября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский уверен, что украинские беженцы поддержат родину в случае прекращения поставок от Запада Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беженцы начнут бунтовать в европейских странах, если Запад прекратит помогать Киеву. Об этом косвенно сообщил президент Владимир Зеленский. «Украинцы в других странах вели себя хорошо, они благодарны тем странам, которые их приютили. Но это не было бы хорошей историей для Европы, если она загонит этих людей в угол», — заявил Владимир Зеленский в интервью The Economist . Таким образом он косвенно намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Запад сократить помощь Украине. Зеленский также отметил, что результаты президентских выборов в США могут привести к тому, что Украина станет получать гораздо меньше военной помощи. Это связано с протестными настроениями как в США, так и с отсутствием значительного прогресса на фронте. После начала спецоперации многие украинцы уехали из страны. Часть из них не хотела жить в стране, которая ведет боевые действия, а другая не хотела попасть под мобилизацию. Однако некоторые страны стали отправлять беженец обратно на Украине. Так это начала делать Польша с 4 сентября, передает RT. Это происходит даже при том условии, что польским властям невыгодно отдавать украинцев из-за налогов.

Украинские беженцы начнут бунтовать в европейских странах, если Запад прекратит помогать Киеву. Об этом косвенно сообщил президент Владимир Зеленский. «Украинцы в других странах вели себя хорошо, они благодарны тем странам, которые их приютили. Но это не было бы хорошей историей для Европы, если она загонит этих людей в угол», — заявил Владимир Зеленский в интервью The Economist. Таким образом он косвенно намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Запад сократить помощь Украине. Зеленский также отметил, что результаты президентских выборов в США могут привести к тому, что Украина станет получать гораздо меньше военной помощи. Это связано с протестными настроениями как в США, так и с отсутствием значительного прогресса на фронте. После начала спецоперации многие украинцы уехали из страны. Часть из них не хотела жить в стране, которая ведет боевые действия, а другая не хотела попасть под мобилизацию. Однако некоторые страны стали отправлять беженец обратно на Украине. Так это начала делать Польша с 4 сентября, передает RT. Это происходит даже при том условии, что польским властям невыгодно отдавать украинцев из-за налогов.