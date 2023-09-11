Зеленский пригрозил Европе бунтами беженцев из-за сокращения помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский уверен, что украинские беженцы поддержат родину в случае прекращения поставок от Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские беженцы начнут бунтовать в европейских странах, если Запад прекратит помогать Киеву. Об этом косвенно сообщил президент Владимир Зеленский.

«Украинцы в других странах вели себя хорошо, они благодарны тем странам, которые их приютили. Но это не было бы хорошей историей для Европы, если она загонит этих людей в угол», — заявил Владимир Зеленский в интервью The Economist. Таким образом он косвенно намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Запад сократить помощь Украине.

Зеленский также отметил, что результаты президентских выборов в США могут привести к тому, что Украина станет получать гораздо меньше военной помощи. Это связано с протестными настроениями как в США, так и с отсутствием значительного прогресса на фронте.

После начала спецоперации многие украинцы уехали из страны. Часть из них не хотела жить в стране, которая ведет боевые действия, а другая не хотела попасть под мобилизацию. Однако некоторые страны стали отправлять беженец обратно на Украине. Так это начала делать Польша с 4 сентября, передает RT. Это происходит даже при том условии, что польским властям невыгодно отдавать украинцев из-за налогов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские беженцы начнут бунтовать в европейских странах, если Запад прекратит помогать Киеву. Об этом косвенно сообщил президент Владимир Зеленский. «Украинцы в других странах вели себя хорошо, они благодарны тем странам, которые их приютили. Но это не было бы хорошей историей для Европы, если она загонит этих людей в угол», — заявил Владимир Зеленский в интервью The Economist. Таким образом он косвенно намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Запад сократить помощь Украине. Зеленский также отметил, что результаты президентских выборов в США могут привести к тому, что Украина станет получать гораздо меньше военной помощи. Это связано с протестными настроениями как в США, так и с отсутствием значительного прогресса на фронте. После начала спецоперации многие украинцы уехали из страны. Часть из них не хотела жить в стране, которая ведет боевые действия, а другая не хотела попасть под мобилизацию. Однако некоторые страны стали отправлять беженец обратно на Украине. Так это начала делать Польша с 4 сентября, передает RT. Это происходит даже при том условии, что польским властям невыгодно отдавать украинцев из-за налогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...