Челябинка покусала участкового, чтобы не идти на допрос

12 сентября 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Женщину будут судить за нападение на полицейского Фото: Илья Московец © URA.RU В Нязепетровске (Челябинская область) местная жительница, подозреваемая в мошенничестве, покусала участкового, чтобы избежать вызова на допрос. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, сейчас она ожидает суда за нападение на представителя власти. «Женщина, подозреваемая в совершении мошенничества, не являлась на допросы к дознавателю. В связи с исполнением постановления о принудительном приводе, участковый уполномоченный прибыл по месту трудоустройства обвиняемой, потребовал от нее проследовать в отдел полиции для проведения процессуальных действий. В ответ обвиняемая несколько раз ударила сотрудника, оттолкнула и укусила за руки», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей направлено в Верхнеуфалейский городской суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Нязепетровске (Челябинская область) местная жительница, подозреваемая в мошенничестве, покусала участкового, чтобы избежать вызова на допрос. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, сейчас она ожидает суда за нападение на представителя власти. «Женщина, подозреваемая в совершении мошенничества, не являлась на допросы к дознавателю. В связи с исполнением постановления о принудительном приводе, участковый уполномоченный прибыл по месту трудоустройства обвиняемой, потребовал от нее проследовать в отдел полиции для проведения процессуальных действий. В ответ обвиняемая несколько раз ударила сотрудника, оттолкнула и укусила за руки», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей направлено в Верхнеуфалейский городской суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.