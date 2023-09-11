11 сентября 2023

Челябинка покусала участкового, чтобы не идти на допрос

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Женщину будут судить за нападение на полицейского Фото:

В Нязепетровске (Челябинская область) местная жительница, подозреваемая в мошенничестве, покусала участкового, чтобы избежать вызова на допрос. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, сейчас она ожидает суда за нападение на представителя власти.

«Женщина, подозреваемая в совершении мошенничества, не являлась на допросы к дознавателю. В связи с исполнением постановления о принудительном приводе, участковый уполномоченный прибыл по месту трудоустройства обвиняемой, потребовал от нее проследовать в отдел полиции для проведения процессуальных действий. В ответ обвиняемая несколько раз ударила сотрудника, оттолкнула и укусила за руки», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей направлено в Верхнеуфалейский городской суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Нязепетровске (Челябинская область) местная жительница, подозреваемая в мошенничестве, покусала участкового, чтобы избежать вызова на допрос. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, сейчас она ожидает суда за нападение на представителя власти. «Женщина, подозреваемая в совершении мошенничества, не являлась на допросы к дознавателю. В связи с исполнением постановления о принудительном приводе, участковый уполномоченный прибыл по месту трудоустройства обвиняемой, потребовал от нее проследовать в отдел полиции для проведения процессуальных действий. В ответ обвиняемая несколько раз ударила сотрудника, оттолкнула и укусила за руки», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей направлено в Верхнеуфалейский городской суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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