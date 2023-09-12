В Нижневартовске бывший уголовник вывез девушку на кладбище и угрожал расправой

13 сентября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Девушка дважды писала заявление в полицию из-за угроз от местного сталкера Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU Жительница Нижневартовска пожаловалась на угрозы, которые поступают в ее адрес от бывшего возлюбленного по имени Ахмед, который ранее был судим. В последний раз, по словам девушки, преследователь вывез ее на городское кладбище и нанес ножевое ранение. Об этом агентству URA.RU стало известно от членов общественной организации «Русская община». «В Русскую общину Нижневартовска обратилась девушка, с просьбой помочь своей подруге, которую избивает и не дает спокойной жизни парень по имени Ахмед. Данный молодой человек неоднократно избивал девушку, угрожал ее жизни, преследовал, пугал своей значимостью и авторитетом, а в последний раз вывез ее на городское кладбище и нанес ножевые ранения», — сообщили корреспонденту в организации. Также члены общины утверждают, что обратились за содействием в городские правоохранительные органы. В окружном УМВД рассказали URA.RU, что данный гражданин задержан и находится в изоляторе временного содержания. У мужчины обнаружили четыре грамма запрещенных веществ. При этом мужчина уже был судим. «Девушка дважды обращалась в отдел полиции с сообщением об угрозах в ее адрес. Проверка проводится в рамках статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Об ущербе здоровью женщина не заявляла», — пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Нижневартовска пожаловалась на угрозы, которые поступают в ее адрес от бывшего возлюбленного по имени Ахмед, который ранее был судим. В последний раз, по словам девушки, преследователь вывез ее на городское кладбище и нанес ножевое ранение. Об этом агентству URA.RU стало известно от членов общественной организации «Русская община». «В Русскую общину Нижневартовска обратилась девушка, с просьбой помочь своей подруге, которую избивает и не дает спокойной жизни парень по имени Ахмед. Данный молодой человек неоднократно избивал девушку, угрожал ее жизни, преследовал, пугал своей значимостью и авторитетом, а в последний раз вывез ее на городское кладбище и нанес ножевые ранения», — сообщили корреспонденту в организации. Также члены общины утверждают, что обратились за содействием в городские правоохранительные органы. В окружном УМВД рассказали URA.RU, что данный гражданин задержан и находится в изоляторе временного содержания. У мужчины обнаружили четыре грамма запрещенных веществ. При этом мужчина уже был судим. «Девушка дважды обращалась в отдел полиции с сообщением об угрозах в ее адрес. Проверка проводится в рамках статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Об ущербе здоровью женщина не заявляла», — пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.