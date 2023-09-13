Челябинцы связали город с Ярушиным, Митяевым, Суминым и Текслером

Олега Митяева челябинцы назвали одним из ярких представителей города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска связали город с шоуменом Стасом Ярушиным, бардом Олегом Митяевым, экс-губернатором Петром Суминым и действующим главой региона Алексеем Текслером. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), ученые изучили ассоциации в речи челябинцев.

«Филологи проанализировали ассоциативные ответы челябинцев и гостей города, опросив их. Выяснилось, что жители связывают город с автором-исполнителем Олегом Митяевым, актером Стасом Ярушиным, бывшим губернатором почетным гражданином города Петром Суминым. В этом списке оказался и действующий губернатор области Алексей Текслер», рассказали URA.RU в ЧелГУ.

Исследователи изучали ассоциации не только со знаменитостями, но и с объектами, средой, знаковыми местами. В речи горожан преобладает негативная оценка, связанная с неблагоприятной экологической обстановкой. Однако базовые понятия, связанные с Челябинском, вращаются вокруг личных тем: «я», «семья», «друзья», «родина».

Ученые выявили устоявшийся образ города как промышленного центра. Также филологи не раз встречались с ответами о метеорите, «тракторе» в качестве хоккейного клуба и завода, «суровых жителей». Реагируя на стимул «Лучше всего в Челябинске», респонденты давали наряду с мрачными ответами («не жить»), вполне оптимистичные. Среди них: «летом», «гулять в парке Гагарина», «работать», «набережная», «бор», «центр». Изучением отношения челябинцев к городу занимались представители двух кафедр вуза: теоретического и прикладного языкознания историко-филологического факультета, восточных и романо-германских языков факультета Евразии и Востока.