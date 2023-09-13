В челябинском магазине низких цен обнаружили фальсификат сыра

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В сыре обнаружили растительные жиры и масла, не указанные в составе Фото:

В одном из филиалов магазина «Светофор» в центре Челябинска нашли сыр с фальсифицированным составом. В пробах продукции оказались растительные жиры, не указанные в маркировке, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В магазине торговой сети „Светофор“ (Челябинск) была отобрана проба сыра „Гауда“ производства предприятия Златоуста Челябинской области. Обнаружено наличие растительных масел и жиров на растительной основе. Их содержание не было указано, производитель ввел в заблуждение потребителей и выпустил фальсификат», — уточнили URA.RU в ведомстве.

У производителя отозвали декларации соответствия на все фасованные сыры. Документы больше недействительны для 15 видов сыров. Под санкции попали в том числе нарезки, тертые и измельченные сыры с долей жира от 30 до 50%.

Пробы были отобраны в ходе рейда. Яица, мясную и молочную продукцию в Челябинске проверяют в торговых сетях «Доброцен», «Маяк», «Чижик» и «Светофор».

URA.RU направило официальные запросы в сеть магазинов «Светофор» и молокоперерабатывающий комбинат Златоуста. Ответы будут опубликованы после получения.

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В одном из филиалов магазина «Светофор» в центре Челябинска нашли сыр с фальсифицированным составом. В пробах продукции оказались растительные жиры, не указанные в маркировке, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В магазине торговой сети „Светофор“ (Челябинск) была отобрана проба сыра „Гауда“ производства предприятия Златоуста Челябинской области. Обнаружено наличие растительных масел и жиров на растительной основе. Их содержание не было указано, производитель ввел в заблуждение потребителей и выпустил фальсификат», — уточнили URA.RU в ведомстве. У производителя отозвали декларации соответствия на все фасованные сыры. Документы больше недействительны для 15 видов сыров. Под санкции попали в том числе нарезки, тертые и измельченные сыры с долей жира от 30 до 50%. Пробы были отобраны в ходе рейда. Яица, мясную и молочную продукцию в Челябинске проверяют в торговых сетях «Доброцен», «Маяк», «Чижик» и «Светофор». URA.RU направило официальные запросы в сеть магазинов «Светофор» и молокоперерабатывающий комбинат Златоуста. Ответы будут опубликованы после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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