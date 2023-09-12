В ХМАО экс-спикер думы решил сдать депутатский мандат

Сименяк с 2016 по 2021 занимал пост спикера районной думы
Депутат думы Сургутского района Анатолий Сименяк решил сложить с себя полномочия народного избранника и заняться карьерой. Об этом URA.RU сообщил сам Сименяк.
«Решил сложить депутатские полномочия, чтобы сосредоточиться на работе. У меня большая нагрузка на производстве», — сообщил Сименяк. Он является главным инженером управления по эксплуатации зданий и сооружений «Газпром трансгаз Сургут».
С 2016 года Сименяк занимал пост председателя думы Сургутского района. Но в 2021 году, после выборов нового состава представительного органа власти, это кресло занял Валентин Полторацкий.
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