12 сентября 2023

В ХМАО экс-спикер думы решил сдать депутатский мандат

© Служба новостей «URA.RU»
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Сименяк с 2016 по 2021 занимал пост спикера районной думы Фото:

Депутат думы Сургутского района Анатолий Сименяк решил сложить с себя полномочия народного избранника и заняться карьерой. Об этом URA.RU сообщил сам Сименяк.

«Решил сложить депутатские полномочия, чтобы сосредоточиться на работе. У меня большая нагрузка на производстве», — сообщил Сименяк. Он является главным инженером управления по эксплуатации зданий и сооружений «Газпром трансгаз Сургут».

С 2016 года Сименяк занимал пост председателя думы Сургутского района. Но в 2021 году, после выборов нового состава представительного органа власти, это кресло занял Валентин Полторацкий.

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Депутат думы Сургутского района Анатолий Сименяк решил сложить с себя полномочия народного избранника и заняться карьерой. Об этом URA.RU сообщил сам Сименяк. «Решил сложить депутатские полномочия, чтобы сосредоточиться на работе. У меня большая нагрузка на производстве», — сообщил Сименяк. Он является главным инженером управления по эксплуатации зданий и сооружений «Газпром трансгаз Сургут». С 2016 года Сименяк занимал пост председателя думы Сургутского района. Но в 2021 году, после выборов нового состава представительного органа власти, это кресло занял Валентин Полторацкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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