Челябинский губернатор Текслер отчитал мэров за качество работы с молодежью. Видео

13 сентября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер потребовал от глав районов открыть «Доброцентры» в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитал глав муниципалитетов за дефицит молодежных добровольческих центров. Объекты должны открыть в кратчайшие сроки, заявил Текслер 13 сентября на аппаратном совещании с местными главами. «Это центр развития добровольчества в каждом муниципалитете, который надо сделать. Почему их нет по несколько штук в каждом муниципалитете, не понятно. Это минимум», — передает слова Текслера пресс-служба правительства региона. В пресс-службе отметили, что губернатор поставил задачу открыть «Доброцентры» в каждом районе. В числе указаний сдача объектов в ближайшие сроки. Сейчас в регионе действует девять центров, еще два в процессе открытия. «Мы говорим про патриотизм, про фактически формирование нового общества, так сказать, патриотического, которое основано на истории, знающего знает правду. Молодежь — это главное, с кем надо работать», — заключил Текслер.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитал глав муниципалитетов за дефицит молодежных добровольческих центров. Объекты должны открыть в кратчайшие сроки, заявил Текслер 13 сентября на аппаратном совещании с местными главами. «Это центр развития добровольчества в каждом муниципалитете, который надо сделать. Почему их нет по несколько штук в каждом муниципалитете, не понятно. Это минимум», — передает слова Текслера пресс-служба правительства региона. В пресс-службе отметили, что губернатор поставил задачу открыть «Доброцентры» в каждом районе. В числе указаний сдача объектов в ближайшие сроки. Сейчас в регионе действует девять центров, еще два в процессе открытия. «Мы говорим про патриотизм, про фактически формирование нового общества, так сказать, патриотического, которое основано на истории, знающего знает правду. Молодежь — это главное, с кем надо работать», — заключил Текслер.