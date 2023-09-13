Челябинский губернатор Текслер отчитал мэров за качество работы с молодежью. Видео

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Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС рейтинг регионов. Челябинская область». Челябинск, текслер алексей, сидоренко элина
Алексей Текслер потребовал от глав районов открыть «Доброцентры» в ближайшее время Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитал глав муниципалитетов за дефицит молодежных добровольческих центров. Объекты должны открыть в кратчайшие сроки, заявил Текслер 13 сентября на аппаратном совещании с местными главами.

«Это центр развития добровольчества в каждом муниципалитете, который надо сделать. Почему их нет по несколько штук в каждом муниципалитете, не понятно. Это минимум», — передает слова Текслера пресс-служба правительства региона.

В пресс-службе отметили, что губернатор поставил задачу открыть «Доброцентры» в каждом районе. В числе указаний сдача объектов в ближайшие сроки. Сейчас в регионе действует девять центров, еще два в процессе открытия.

«Мы говорим про патриотизм, про фактически формирование нового общества, так сказать, патриотического, которое основано на истории, знающего знает правду. Молодежь — это главное, с кем надо работать», — заключил Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитал глав муниципалитетов за дефицит молодежных добровольческих центров. Объекты должны открыть в кратчайшие сроки, заявил Текслер 13 сентября на аппаратном совещании с местными главами. «Это центр развития добровольчества в каждом муниципалитете, который надо сделать. Почему их нет по несколько штук в каждом муниципалитете, не понятно. Это минимум», — передает слова Текслера пресс-служба правительства региона. В пресс-службе отметили, что губернатор поставил задачу открыть «Доброцентры» в каждом районе. В числе указаний сдача объектов в ближайшие сроки. Сейчас в регионе действует девять центров, еще два в процессе открытия. «Мы говорим про патриотизм, про фактически формирование нового общества, так сказать, патриотического, которое основано на истории, знающего знает правду. Молодежь — это главное, с кем надо работать», — заключил Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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