Подозреваемый в ограблении школьников в Сургуте пытался покончить собой

14 сентября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Подозреваемый испугался наказания в 10 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Один из подозреваемых в вооруженном ограблении подростков из Сургута (ХМАО) пытался покончить с собой. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города. Дело о вооруженном разбое было возбуждено в отношении двух человек. Доказательством послужила видеозапись ограбления школьников, которую опубликовали в интернете. «Весь период расследования парень находился под домашним арестом. Они с другом не верили, что дело доведут до суда. Но когда расследование было завершено, один из подозреваемых так испугался, что ему грозит 10 лет тюрьмы, что попытался наложить на себя руки. Врачи его спасли, но сейчас он находится в психоневрологическом диспансере», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В адрес ведомства направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что председатель СК России Александр Бастрыкин включился в скандал с вооруженным ограблением подростка в ХМАО. Он поручил окружному управлению возбудить уголовное дело.

Один из подозреваемых в вооруженном ограблении подростков из Сургута (ХМАО) пытался покончить с собой. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города. Дело о вооруженном разбое было возбуждено в отношении двух человек. Доказательством послужила видеозапись ограбления школьников, которую опубликовали в интернете. «Весь период расследования парень находился под домашним арестом. Они с другом не верили, что дело доведут до суда. Но когда расследование было завершено, один из подозреваемых так испугался, что ему грозит 10 лет тюрьмы, что попытался наложить на себя руки. Врачи его спасли, но сейчас он находится в психоневрологическом диспансере», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В адрес ведомства направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что председатель СК России Александр Бастрыкин включился в скандал с вооруженным ограблением подростка в ХМАО. Он поручил окружному управлению возбудить уголовное дело.