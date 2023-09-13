13 сентября 2023

Свердловские волонтеры ищут пропавшую 82-летнюю пенсионерку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина пропала 12 сентября Фото:

В Сысерти (Свердловская область) пропала 82-летняя пенсионерка Маргарита Зикно. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы женщины: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые. Была одета в светло-бежевую куртку, черные брюки, синие калоши», — рассказали на странице «ЛизаАлерт» Свердловская область» — «ВКонтакте».

Женщина вышла из дома и не вернулась 12 сентября. По информации о местонахождении пропавшей звонить по телефону 8 904 547-27-43.

Ориентировка на пропавшую женщину
Ориентировка на пропавшую женщину
Фото:

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В Сысерти (Свердловская область) пропала 82-летняя пенсионерка Маргарита Зикно. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Приметы женщины: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые. Была одета в светло-бежевую куртку, черные брюки, синие калоши», — рассказали на странице «ЛизаАлерт» Свердловская область» — «ВКонтакте». Женщина вышла из дома и не вернулась 12 сентября. По информации о местонахождении пропавшей звонить по телефону 8 904 547-27-43.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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