Женщина пропала 12 сентября
В Сысерти (Свердловская область) пропала 82-летняя пенсионерка Маргарита Зикно. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы женщины: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые. Была одета в светло-бежевую куртку, черные брюки, синие калоши», — рассказали на странице «ЛизаАлерт» Свердловская область» — «ВКонтакте».
Женщина вышла из дома и не вернулась 12 сентября. По информации о местонахождении пропавшей звонить по телефону 8 904 547-27-43.
Ориентировка на пропавшую женщину
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