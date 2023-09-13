Пермские приставы добились организации мусорок для жителей десяти деревень

14 сентября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

У жителей появилась возможность выкидывать мусор цивилизованно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Под контролем УФССП РФ по Пермскому краю администрация Бардымского округа организовала контейнерные площадки для сбора отходов в десяти сельских поселениях. Об этом сообщает пресс-служба приставов на своем сайте. «Длительное время местные жители были лишены возможности нормально утилизировать мусор. Стихийные свалки наносили урон окружающей среде и оказывали негативное влияние на здоровье граждан. Ситуация изменилась после вынесения судебных решений и возбуждения исполнительных производств», — говорится в сообщении. У приставов на исполнении находилось десять производств, в рамках которых администрация Барды должна была оборудовать контейнерные площадки на территории Федорковского, Брюзлинского, Новоашапского, Сарашевского, Березниковского, Тюндюковского, Бичуринского, Елпачихинского, Красноярского и Шермейского сельских поселений. В УФССП обратили внимание главы на административную и уголовную ответственность за неисполнение решений суда. В результате местные власти требования выполнили. «Контейнеры установлены на бетонном или асфальтовом покрытии. Каждая из площадок огорожена и имеет подъездной путь для автотранспорта. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — отметили приставы.

Под контролем УФССП РФ по Пермскому краю администрация Бардымского округа организовала контейнерные площадки для сбора отходов в десяти сельских поселениях. Об этом сообщает пресс-служба приставов на своем сайте. «Длительное время местные жители были лишены возможности нормально утилизировать мусор. Стихийные свалки наносили урон окружающей среде и оказывали негативное влияние на здоровье граждан. Ситуация изменилась после вынесения судебных решений и возбуждения исполнительных производств», — говорится в сообщении. У приставов на исполнении находилось десять производств, в рамках которых администрация Барды должна была оборудовать контейнерные площадки на территории Федорковского, Брюзлинского, Новоашапского, Сарашевского, Березниковского, Тюндюковского, Бичуринского, Елпачихинского, Красноярского и Шермейского сельских поселений. В УФССП обратили внимание главы на административную и уголовную ответственность за неисполнение решений суда. В результате местные власти требования выполнили. «Контейнеры установлены на бетонном или асфальтовом покрытии. Каждая из площадок огорожена и имеет подъездной путь для автотранспорта. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — отметили приставы.