13 сентября 2023

Пермские приставы добились организации мусорок для жителей десяти деревень

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхние Серги. Свердловская область, мусорные баки, мусорки
У жителей появилась возможность выкидывать мусор цивилизованно Фото:

Под контролем УФССП РФ по Пермскому краю администрация Бардымского округа организовала контейнерные площадки для сбора отходов в десяти сельских поселениях. Об этом сообщает пресс-служба приставов на своем сайте.

«Длительное время местные жители были лишены возможности нормально утилизировать мусор. Стихийные свалки наносили урон окружающей среде и оказывали негативное влияние на здоровье граждан. Ситуация изменилась после вынесения судебных решений и возбуждения исполнительных производств», — говорится в сообщении.

У приставов на исполнении находилось десять производств, в рамках которых администрация Барды должна была оборудовать контейнерные площадки на территории Федорковского, Брюзлинского, Новоашапского, Сарашевского, Березниковского, Тюндюковского, Бичуринского, Елпачихинского, Красноярского и Шермейского сельских поселений. В УФССП обратили внимание главы на административную и уголовную ответственность за неисполнение решений суда. В результате местные власти требования выполнили. «Контейнеры установлены на бетонном или асфальтовом покрытии. Каждая из площадок огорожена и имеет подъездной путь для автотранспорта. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — отметили приставы.

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Под контролем УФССП РФ по Пермскому краю администрация Бардымского округа организовала контейнерные площадки для сбора отходов в десяти сельских поселениях. Об этом сообщает пресс-служба приставов на своем сайте. «Длительное время местные жители были лишены возможности нормально утилизировать мусор. Стихийные свалки наносили урон окружающей среде и оказывали негативное влияние на здоровье граждан. Ситуация изменилась после вынесения судебных решений и возбуждения исполнительных производств», — говорится в сообщении. У приставов на исполнении находилось десять производств, в рамках которых администрация Барды должна была оборудовать контейнерные площадки на территории Федорковского, Брюзлинского, Новоашапского, Сарашевского, Березниковского, Тюндюковского, Бичуринского, Елпачихинского, Красноярского и Шермейского сельских поселений. В УФССП обратили внимание главы на административную и уголовную ответственность за неисполнение решений суда. В результате местные власти требования выполнили. «Контейнеры установлены на бетонном или асфальтовом покрытии. Каждая из площадок огорожена и имеет подъездной путь для автотранспорта. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — отметили приставы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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