13 сентября 2023

В Челябинске мэрия заберет землю у собственника под строительство ливневки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь изымаемого участка — 418 квадратных метров Фото:

Мэрия Челябинска заберет у собственника земельный участок в Калининском районе под строительство дождевой канализации по Свердловскому тракту. Площадь изымаемого участка составляет 418 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.

«Изъять для муниципальных нужд — строительства дождевой канализации у собственника земельный участок площадью 418 квадратных метров, расположенный по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Курчатовский район, тракт Свердловский, 5. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения уведомить о принятом решении собственника земельного участка», — говорится в документации.

Ливневка с выпуском воды в реку Миасс через очистные сооружения локального типа будет проходить на участке от улицы Мастеровой до улицы Автодорожной. Соглашение об изъятии земли под данные нужды будет оформлено мэрией в установленном порядке. Далее земельный участок поставят на кадастровый учет.

Планируется строительство дождевой канализации по Свердловскому тракту на участке от улица Мастеровой до Автодорожной с выпуском воды через очистные сооружения локального типа в реку Миасс
Планируется строительство дождевой канализации по Свердловскому тракту на участке от улица Мастеровой до Автодорожной с выпуском воды через очистные сооружения локального типа в реку Миасс

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Мэрия Челябинска заберет у собственника земельный участок в Калининском районе под строительство дождевой канализации по Свердловскому тракту. Площадь изымаемого участка составляет 418 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Изъять для муниципальных нужд — строительства дождевой канализации у собственника земельный участок площадью 418 квадратных метров, расположенный по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Курчатовский район, тракт Свердловский, 5. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения уведомить о принятом решении собственника земельного участка», — говорится в документации. Ливневка с выпуском воды в реку Миасс через очистные сооружения локального типа будет проходить на участке от улицы Мастеровой до улицы Автодорожной. Соглашение об изъятии земли под данные нужды будет оформлено мэрией в установленном порядке. Далее земельный участок поставят на кадастровый учет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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