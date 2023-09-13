Мэрия Челябинска заберет у собственника земельный участок в Калининском районе под строительство дождевой канализации по Свердловскому тракту. Площадь изымаемого участка составляет 418 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.
«Изъять для муниципальных нужд — строительства дождевой канализации у собственника земельный участок площадью 418 квадратных метров, расположенный по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Курчатовский район, тракт Свердловский, 5. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения уведомить о принятом решении собственника земельного участка», — говорится в документации.
Ливневка с выпуском воды в реку Миасс через очистные сооружения локального типа будет проходить на участке от улицы Мастеровой до улицы Автодорожной. Соглашение об изъятии земли под данные нужды будет оформлено мэрией в установленном порядке. Далее земельный участок поставят на кадастровый учет.
Планируется строительство дождевой канализации по Свердловскому тракту на участке от улица Мастеровой до Автодорожной с выпуском воды через очистные сооружения локального типа в реку Миасс
Мэрия Челябинска заберет у собственника земельный участок в Калининском районе под строительство дождевой канализации по Свердловскому тракту. Площадь изымаемого участка составляет 418 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Изъять для муниципальных нужд — строительства дождевой канализации у собственника земельный участок площадью 418 квадратных метров, расположенный по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Курчатовский район, тракт Свердловский, 5. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения уведомить о принятом решении собственника земельного участка», — говорится в документации. Ливневка с выпуском воды в реку Миасс через очистные сооружения локального типа будет проходить на участке от улицы Мастеровой до улицы Автодорожной. Соглашение об изъятии земли под данные нужды будет оформлено мэрией в установленном порядке. Далее земельный участок поставят на кадастровый учет.