13 сентября 2023

Спикер челябинского заксобрания Гербер отказался заводить telegram-канал

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Гербер в Большой студии. Челябинск, гербер олег
Олег Гербер уверен, что реальная аудитория Telegram очень невелика Фото:

Спикер челябинского заксобрания Олег Гербер отказался заводить личный telegram-канал. Об этом председатель заксобрания заявил 14 сентября в ходе «Большой редакции ИД «Гранада Пресс».

«Я с начала появления telegram-каналов не верил в них как в средство массовой информации. Telegram направлен на очень узкую аудиторию. Есть немало каналов, которые накручивали себе миллионы подписчиков. Я не вижу никакого смысла этим заниматься», — заявил Гербер.

При этом Гербер отметил, что в других соцсетях он присутствует. Свои посты в них он всегда пишет сам.

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Спикер челябинского заксобрания Олег Гербер отказался заводить личный telegram-канал. Об этом председатель заксобрания заявил 14 сентября в ходе «Большой редакции ИД «Гранада Пресс». «Я с начала появления telegram-каналов не верил в них как в средство массовой информации. Telegram направлен на очень узкую аудиторию. Есть немало каналов, которые накручивали себе миллионы подписчиков. Я не вижу никакого смысла этим заниматься», — заявил Гербер. При этом Гербер отметил, что в других соцсетях он присутствует. Свои посты в них он всегда пишет сам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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