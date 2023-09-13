Спикер челябинского заксобрания Гербер отказался заводить telegram-канал

14 сентября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Олег Гербер уверен, что реальная аудитория Telegram очень невелика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спикер челябинского заксобрания Олег Гербер отказался заводить личный telegram-канал. Об этом председатель заксобрания заявил 14 сентября в ходе «Большой редакции ИД «Гранада Пресс». «Я с начала появления telegram-каналов не верил в них как в средство массовой информации. Telegram направлен на очень узкую аудиторию. Есть немало каналов, которые накручивали себе миллионы подписчиков. Я не вижу никакого смысла этим заниматься», — заявил Гербер. При этом Гербер отметил, что в других соцсетях он присутствует. Свои посты в них он всегда пишет сам.

Спикер челябинского заксобрания Олег Гербер отказался заводить личный telegram-канал. Об этом председатель заксобрания заявил 14 сентября в ходе «Большой редакции ИД «Гранада Пресс». «Я с начала появления telegram-каналов не верил в них как в средство массовой информации. Telegram направлен на очень узкую аудиторию. Есть немало каналов, которые накручивали себе миллионы подписчиков. Я не вижу никакого смысла этим заниматься», — заявил Гербер. При этом Гербер отметил, что в других соцсетях он присутствует. Свои посты в них он всегда пишет сам.