Олег Гербер уверен, что реальная аудитория Telegram очень невелика
Спикер челябинского заксобрания Олег Гербер отказался заводить личный telegram-канал. Об этом председатель заксобрания заявил 14 сентября в ходе «Большой редакции ИД «Гранада Пресс».
«Я с начала появления telegram-каналов не верил в них как в средство массовой информации. Telegram направлен на очень узкую аудиторию. Есть немало каналов, которые накручивали себе миллионы подписчиков. Я не вижу никакого смысла этим заниматься», — заявил Гербер.
При этом Гербер отметил, что в других соцсетях он присутствует. Свои посты в них он всегда пишет сам.
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