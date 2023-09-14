Суд вынес приговор пермяку, утопившему маленькую дочь в ведре

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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, решетка, замок, душевнобольной
Мужчину отправили на принудительное лечение Фото:

Жителя Орджоникидзевского района Перми, который в новогодние каникулы утопил в ведре трехлетнюю дочь, признали невменяемым. По решению суда его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу «Банная гора».

«Когда мужчина сидел в СИЗО, его отправили в Екатеринбург на психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты признали пермяка невменяемым, и в начале сентября его отправили на принудительное лечение», — сообщает «КП-Пермь».

По данным издания, за месяц до убийства дочери пермяк обращался к психиатру. Он сильно переживал из-за тяжелого материального положения семьи. В таком состоянии он решил покончить жизнь самоубийством. А чтобы его младшая дочь не страдала от нищеты, прежде решил и ее лишить жизни. Сам он на суицид не решился.

Ранее URA.RU сообщал, что 36-летний мужчина, оставшись наедине с дочерью 2019 года рождения, утопил ее в ведре с водой. Жена и старшая дочь в это время ушли в гости. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

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Жителя Орджоникидзевского района Перми, который в новогодние каникулы утопил в ведре трехлетнюю дочь, признали невменяемым. По решению суда его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу «Банная гора». «Когда мужчина сидел в СИЗО, его отправили в Екатеринбург на психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты признали пермяка невменяемым, и в начале сентября его отправили на принудительное лечение», — сообщает «КП-Пермь». По данным издания, за месяц до убийства дочери пермяк обращался к психиатру. Он сильно переживал из-за тяжелого материального положения семьи. В таком состоянии он решил покончить жизнь самоубийством. А чтобы его младшая дочь не страдала от нищеты, прежде решил и ее лишить жизни. Сам он на суицид не решился. Ранее URA.RU сообщал, что 36-летний мужчина, оставшись наедине с дочерью 2019 года рождения, утопил ее в ведре с водой. Жена и старшая дочь в это время ушли в гости. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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