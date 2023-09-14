Силовик из Москвы выжил, упав в шахту лифта в Перми

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Стройки в Заозерном. Курган, кран, ипотека, школа, жилье, строительство школы, заозерный, стройка школы
Стройка, по словам силовика, не была огорожена Фото:

Дознаватель из Москвы, приехавший в Пермь чтобы пообщаться с этапированным заключенным, заблудился в городе, забрел на стройку дома и там упал в шахту лифта. 27-летний силовик остался жив.

«Он получил открытую ЧМТ, ушиб мозга, пневмоцифолит и травмировал шейку бедра. Говорит, даже не понял, что это была стройка», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

После перелета в Пермь у силовика начался озноб. Он пошел искать аптеку, но его подвел навигатор. Из-за высокой температуры, по его признанию, он плохо соображал. Утром дознавателя нашел охранник стройки. URA.RU направило запрос в полицию. На момент публикации ответ не был получен.

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Дознаватель из Москвы, приехавший в Пермь чтобы пообщаться с этапированным заключенным, заблудился в городе, забрел на стройку дома и там упал в шахту лифта. 27-летний силовик остался жив. «Он получил открытую ЧМТ, ушиб мозга, пневмоцифолит и травмировал шейку бедра. Говорит, даже не понял, что это была стройка», — сообщает telegram-канал Ural Mash. После перелета в Пермь у силовика начался озноб. Он пошел искать аптеку, но его подвел навигатор. Из-за высокой температуры, по его признанию, он плохо соображал. Утром дознавателя нашел охранник стройки. URA.RU направило запрос в полицию. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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