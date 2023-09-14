Силовик из Москвы выжил, упав в шахту лифта в Перми

Стройка, по словам силовика, не была огорожена
Дознаватель из Москвы, приехавший в Пермь чтобы пообщаться с этапированным заключенным, заблудился в городе, забрел на стройку дома и там упал в шахту лифта. 27-летний силовик остался жив.
«Он получил открытую ЧМТ, ушиб мозга, пневмоцифолит и травмировал шейку бедра. Говорит, даже не понял, что это была стройка», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
После перелета в Пермь у силовика начался озноб. Он пошел искать аптеку, но его подвел навигатор. Из-за высокой температуры, по его признанию, он плохо соображал. Утром дознавателя нашел охранник стройки. URA.RU направило запрос в полицию. На момент публикации ответ не был получен.
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