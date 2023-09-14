Бастрыкин поручил доложить о конфликтном сносе квартала в Челябинске

Председатель СК России выслушает, были ли нарушены права жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 14 сентября поручил доложить о ходе проверки, организованной после жалоб жителей Челябинска при сносе старого квартала в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Получила распространение информация о нарушении прав жителей Челябинска, проживающих в домах, расположенных в предназначенном под снос квартале. Отмечается, что эти дома перестали обслуживаться управляющими компаниями. Жители высказывают предположение, что это сделано не случайно, поскольку компенсация за утраченное аварийное жилье значительно ниже компенсации за полноценное жилье», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована доследственная проверка. Бастрыкин также поручил руководителю СУ по Челябинской области Петру Решетникову доложить о доводах заявителей и ходе процессуальной проверки.

Жители Челябинска обращались к URA.RU с этой проблемой. Они боятся остаться на улице из-за застройки их района. Собственники считают, что двухэтажки в границах улиц Новороссийской, Ереванский, Лизы Чайкиной и Суркова признали аварийными, чтобы дешевле выселить из них людей.

«Нам предлагают 52 тысячи рублей за квадратный метр, тогда как стоимость квадрата в неаварийных домах в этом районе — от 90 до 120 тысяч за квадрат. В результате за предложенные деньги собственники могут купить взамен просторных квартир лишь комнату в коммуналке», — отмечают жители.

Из 37 домов 10 уже признаны аварийными. При этом сами жильцы свои дома аварийными не считают. Жители двухэтажек хотели бы переехать в квартиры той же площади, что у них есть, либо получить компенсации, на которые они смогут такое жилье приобрести.

Редакция URA.RU направила запросы в адрес компании-застройщика и администрации Челябинска. На момент публикации комментарий от застройщике не последовал. В мэрии пообещали прокомментировать позже.