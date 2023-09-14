Челябинке понадобилась помощь прокуратуры, чтобы ребенка взяли в детский сад

Семья ждала перевода в садик целых два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ребенок из многодетной семьи смог получить обещанный перевод в детский сад только спустя два года. Произошло это после вмешательства областной прокуратуры и детского омбудсмена Евгении Майоровой. Об этом URA.RU сообщили в региональном аппарате Уполномоченного по правам детей.

«Так как семья заявителя многодетная и обладает правом первоочередного поступления в детский сад, то мы приняли решение направить письмо в прокуратуру Челябинской области. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по доводам обращения. Уже трехлетний ребенок был направлен в детский сад по своей возрастной группе», — сообщила Майорова.

По словам омбудсмена, в декабре 2020 года многодетная семья получила место в ясельную группу в детском саду, после чего подали в Комитет образования заявление на перевод в другой детсад района. Им было обещано в кратчайшие сроки в течение месяца осуществить перевод в любой детский сад района, но обещанный перевод сильно затянулся.