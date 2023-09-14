В центр Челябинска стянулись силовики. Фото, видео

15 сентября 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции собрались для проведения планового обучения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска 15 сентября наблюдается скопление силовиков. Как проедает корреспондент URA.RU с места событий, возле здания полицейского главка собралось много сотрудников полиции. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU заявили, что идут учения. «Проводится плановая учеба личного состава», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Подробности учений озвучивать не стали. Сотрудники полиции выстраиваются на плацу перед зданием ГУ МВД на улице Красной. Часть из них в защитных шлемах и бронежилетах. Проверяют экипировку и форму одежды. В проверке участвуют около сотни сотрудников. Спецмашины перекрыли часть дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские в бронежилетах рассредоточились вдоль улиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска 15 сентября наблюдается скопление силовиков. Как проедает корреспондент URA.RU с места событий, возле здания полицейского главка собралось много сотрудников полиции. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU заявили, что идут учения. «Проводится плановая учеба личного состава», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Подробности учений озвучивать не стали. Сотрудники полиции выстраиваются на плацу перед зданием ГУ МВД на улице Красной. Часть из них в защитных шлемах и бронежилетах. Проверяют экипировку и форму одежды. В проверке участвуют около сотни сотрудников.