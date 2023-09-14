Сотрудники полиции собрались для проведения планового обучения
В центре Челябинска 15 сентября наблюдается скопление силовиков. Как проедает корреспондент URA.RU с места событий, возле здания полицейского главка собралось много сотрудников полиции. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU заявили, что идут учения.
«Проводится плановая учеба личного состава», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Подробности учений озвучивать не стали.
Сотрудники полиции выстраиваются на плацу перед зданием ГУ МВД на улице Красной. Часть из них в защитных шлемах и бронежилетах. Проверяют экипировку и форму одежды. В проверке участвуют около сотни сотрудников.
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