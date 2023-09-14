14 сентября 2023

В центр Челябинска стянулись силовики. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции собрались для проведения планового обучения
Сотрудники полиции собрались для проведения планового обучения Фото:

В центре Челябинска 15 сентября наблюдается скопление силовиков. Как проедает корреспондент URA.RU с места событий, возле здания полицейского главка собралось много сотрудников полиции. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU заявили, что идут учения.

«Проводится плановая учеба личного состава», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Подробности учений озвучивать не стали.

Сотрудники полиции выстраиваются на плацу перед зданием ГУ МВД на улице Красной. Часть из них в защитных шлемах и бронежилетах. Проверяют экипировку и форму одежды. В проверке участвуют около сотни сотрудников.

Спецмашины перекрыли часть дороги
Спецмашины перекрыли часть дороги
Фото:
Полицейские в бронежилетах рассредоточились вдоль улиц
Полицейские в бронежилетах рассредоточились вдоль улиц
Фото:

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В центре Челябинска 15 сентября наблюдается скопление силовиков. Как проедает корреспондент URA.RU с места событий, возле здания полицейского главка собралось много сотрудников полиции. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU заявили, что идут учения. «Проводится плановая учеба личного состава», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Подробности учений озвучивать не стали. Сотрудники полиции выстраиваются на плацу перед зданием ГУ МВД на улице Красной. Часть из них в защитных шлемах и бронежилетах. Проверяют экипировку и форму одежды. В проверке участвуют около сотни сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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