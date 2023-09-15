Пермский депутат добивается реального срока для бывшего топ-менеджера завода

Борисовец посчитал приговор слишком мягким Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края Юрий Борисовец потребовал в суде заменить условный срок на реальный бывшему топ-менеджеру завода имени Дзержинского в Перми Артуру Васильеву. Ранее Васильев был осужден за мошенничество в крупном размере в отношении имущества ГК «РИАЛ» Борисовца.

«По мнению потерпевшего Борисовца, назначено чрезмерно мягкое наказание. Депутат потребовал заменить бывшему помощнику условный 6-летний срок лишения свободы на 6-летний реальный — с отбыванием в ИК общего режима», — сообщает «РБК-Пермь». Следующее заседание в Пермском краевом суде, где будет рассматриваться апелляция, пройдет 22 сентября.

Суд вынес приговор Васильеву в июне 2023 года. Его признали виновным в мошенничестве на сумму 788 млн рублей и назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет условно и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Ранее руководство ГК переписало на Васильева земли бывшего конезавода №9, которые были выкуплены на торгах. Позже Артур Васильев продал имущество другому сотруднику «РИАЛа», а через некоторое время отменил сделку через суд, чтобы вернуть имущество. Единственным потерпевшим был признан Юрий Борисовец, бывшим помощником которого является Васильев.