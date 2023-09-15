15 сентября 2023

Управляющая фирмой челябинского депутата-банкрота Иванова заявила об ошибке суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, клетка, иванов олег, суд
Олег Иванов был задержан по подозрению в подделке документов и неуплате налогов Фото:

Арбитражный суд Челябинской области неверно зарегистрировал ходатайство об освобождении от исполнения обязанностей руководителя фирмы-банкрота «Альфастрой», принадлежащей депутату городской думы Челябинска Олегу Иванову, который также признан банкротом. Об этом сообщила URA.RU временный управляющий Ирина Дубарева.

«Я не подавала ходатайство об освобождении себя от обязанностей, я остаюсь временным управляющим. Суд неправильно зарегистрировал ходатайство об отстранении руководителя компании „Альфастрой“ от должности», — пояснила URA.RU Дубарева.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Дубарева направила в арбитражный суд ходатайство, которое было зарегистрировано в виде освобождения арбитражного управляющего от должности, означающее фактическое снятие с себя должностных обязанностей. Заявление зарегистрировано, но пока не принято к производству.

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Арбитражный суд Челябинской области неверно зарегистрировал ходатайство об освобождении от исполнения обязанностей руководителя фирмы-банкрота «Альфастрой», принадлежащей депутату городской думы Челябинска Олегу Иванову, который также признан банкротом. Об этом сообщила URA.RU временный управляющий Ирина Дубарева. «Я не подавала ходатайство об освобождении себя от обязанностей, я остаюсь временным управляющим. Суд неправильно зарегистрировал ходатайство об отстранении руководителя компании „Альфастрой“ от должности», — пояснила URA.RU Дубарева. Ранее URA.RU сообщало о том, что Дубарева направила в арбитражный суд ходатайство, которое было зарегистрировано в виде освобождения арбитражного управляющего от должности, означающее фактическое снятие с себя должностных обязанностей. Заявление зарегистрировано, но пока не принято к производству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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