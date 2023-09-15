Фирма обанкроченного челябинского депутата Иванова останется без руководителя

Олег Иванов ранее был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в подделке документов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Признанная банкротом фирма «Альфастрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова останется без руководителя. Временный управляющий Ирина Дубарева подала ходатайство в арбитражный суд региона с просьбой освободить ее от обязанностей.

«Ходатайство об освобождении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего», — указано в документах суда. Заявление пока не принято к производству.

О причинах, по которых Дубарева просит освободить ее от обязанностей, не сообщается. URA.RU направило запрос на электронный адрес Дубаревой. Ответ будет опубликован после получения комментария.

Заявление о банкротстве «Альфастроя» в октябре 2022 года подал в суд предприниматель Виктор Сухачев. Он заявил требования кредитора на сумму в 2,1 млн рублей. Затем свои требования выдвинули другие кредиторы. Крупнейшими из них стали налоговики и «Ак Барс банк». Внешнее управление у должника введено 28 июня. Общая сумма долгов, которые предъявили «Альфастрою» с учетом налогов, превышает 800 млн рублей. По требованию налоговой инспекции суд арестовал недвижимость, автомобили и денежные средства Иванова, оформленные на «АльфаСтрой».

Сам Иванов был задержан сотрудниками ФСБ и взят под стражу. Он обвиняется в подделке документов и уходе от налогов. Уже находясь в СИЗО Иванов подал в арбитражный суд заявление о личном банкротстве. 14 сентября суд признал Иванова финансово несостоятельным. Адвокаты Иванова со СМИ не общаются.