В Перми в Мулянке утонул человек

Причину инцидента устанавливают спасатели
На территории Перми в реке Мулянке утонул человек. Инцидент произошел вечером 16 сентября, рассказали в пресс-службе МЧС по региону.
«Информация о происшествии на реке Мулянке в Перми поступила в 19:20. К сожалению, имеется погибший. Обстоятельства и причина инцидента устанавливаются», — пояснили в ведомстве.
На месте происшествия работали 13 специалистов. Пол и возраст погибшего не разглашается.
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