16 сентября 2023
15 сентября 2023

В Перми в Мулянке утонул человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Причину инцидента устанавливают спасатели Фото:

На территории Перми в реке Мулянке утонул человек. Инцидент произошел вечером 16 сентября, рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

«Информация о происшествии на реке Мулянке в Перми поступила в 19:20. К сожалению, имеется погибший. Обстоятельства и причина инцидента устанавливаются», — пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работали 13 специалистов. Пол и возраст погибшего не разглашается.

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На территории Перми в реке Мулянке утонул человек. Инцидент произошел вечером 16 сентября, рассказали в пресс-службе МЧС по региону. «Информация о происшествии на реке Мулянке в Перми поступила в 19:20. К сожалению, имеется погибший. Обстоятельства и причина инцидента устанавливаются», — пояснили в ведомстве. На месте происшествия работали 13 специалистов. Пол и возраст погибшего не разглашается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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