17 сентября 2023
16 сентября 2023

Уроженец Челябинской области Носов официально стал главой Магаданской области

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ПМЭФ-2021, первый день. Ксения Шойгу, Мутко, Якушев, Файзуллин. Санкт-Петербург, носов сергей
Сергей Носов переехал на Колыму в 2018 году Фото:

В Магаданской области Сергей Носов во второй раз официально вступил в должность губернатора региона. Известно, что он родился в городе Магнитогорске Челябинской области, где долгое время работал в металлургической отрасли, сообщает ТАСС.

«Торжественная церемония вступления в должность губернатора Магаданской области по итогам прошедших выборов состоялась в понедельник в большом зале Магаданского музыкального и драматического театра. Глава региона Сергей Носов принес присягу», — передает корреспондент ТАСС.

Выборы губернатора Магаданской области проходили три дня — с 8 по 10 сентября. С результатом 72,39% голосов победил действующий глава региона Сергей Носов, который представляет партию «Единая Россия».

О Носове известно, что он родился 17 февраля 1961 года в городе Магнитогорске Челябинской области в семье металлурга. С 1983 года работал в металлургической отрасли. Позднее стал совмещать свою работу с политикой. В Магаданскую область переехал 28 мая 2018 года, когда, по поручению президента России Владимира Путина, был назначен врио губернатора региона. В сентябре того же года Носов победил на выборах губернатора Колымы с результатом более 80% голосов.

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В Магаданской области Сергей Носов во второй раз официально вступил в должность губернатора региона. Известно, что он родился в городе Магнитогорске Челябинской области, где долгое время работал в металлургической отрасли, сообщает ТАСС. «Торжественная церемония вступления в должность губернатора Магаданской области по итогам прошедших выборов состоялась в понедельник в большом зале Магаданского музыкального и драматического театра. Глава региона Сергей Носов принес присягу», — передает корреспондент ТАСС. Выборы губернатора Магаданской области проходили три дня — с 8 по 10 сентября. С результатом 72,39% голосов победил действующий глава региона Сергей Носов, который представляет партию «Единая Россия». О Носове известно, что он родился 17 февраля 1961 года в городе Магнитогорске Челябинской области в семье металлурга. С 1983 года работал в металлургической отрасли. Позднее стал совмещать свою работу с политикой. В Магаданскую область переехал 28 мая 2018 года, когда, по поручению президента России Владимира Путина, был назначен врио губернатора региона. В сентябре того же года Носов победил на выборах губернатора Колымы с результатом более 80% голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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