17 сентября 2023
16 сентября 2023

Пермяку, задолжавшему своим детям миллион рублей, придется расстаться с участком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи
Земля, принадлежащая должнику, арестована Фото:

В Пермском крае на торгах будет продан земельный участок, принадлежащий злостному неплательщику алиментов. Мужчина накопил перед своими детьми долг на сумму один миллион рублей, сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю.

«Мужчина обязан выплачивать алименты на содержание двоих детей, находящихся под опекой. Однако гражданин свои родительские обязанности не исполнял и накопил долг в размере более 1 млн. рублей. Это следует из материалов исполнительного производства, находящегося на исполнении в отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю», — говорится на сайте управления.

Приставы установили, что мужчине принадлежит земельный участок площадью 1400 квадратных метра. Недвижимость по решению суда подвергнута аресту и в ближайшее время будет реализована на торгах. Вырученные от продажи денежные средства пойдут на погашение задолженности по алиментам.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае на торгах будет продан земельный участок, принадлежащий злостному неплательщику алиментов. Мужчина накопил перед своими детьми долг на сумму один миллион рублей, сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Мужчина обязан выплачивать алименты на содержание двоих детей, находящихся под опекой. Однако гражданин свои родительские обязанности не исполнял и накопил долг в размере более 1 млн. рублей. Это следует из материалов исполнительного производства, находящегося на исполнении в отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю», — говорится на сайте управления. Приставы установили, что мужчине принадлежит земельный участок площадью 1400 квадратных метра. Недвижимость по решению суда подвергнута аресту и в ближайшее время будет реализована на торгах. Вырученные от продажи денежные средства пойдут на погашение задолженности по алиментам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...