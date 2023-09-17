Пермяку, задолжавшему своим детям миллион рублей, придется расстаться с участком

18 сентября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Земля, принадлежащая должнику, арестована Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае на торгах будет продан земельный участок, принадлежащий злостному неплательщику алиментов. Мужчина накопил перед своими детьми долг на сумму один миллион рублей, сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Мужчина обязан выплачивать алименты на содержание двоих детей, находящихся под опекой. Однако гражданин свои родительские обязанности не исполнял и накопил долг в размере более 1 млн. рублей. Это следует из материалов исполнительного производства, находящегося на исполнении в отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю», — говорится на сайте управления. Приставы установили, что мужчине принадлежит земельный участок площадью 1400 квадратных метра. Недвижимость по решению суда подвергнута аресту и в ближайшее время будет реализована на торгах. Вырученные от продажи денежные средства пойдут на погашение задолженности по алиментам.

В Пермском крае на торгах будет продан земельный участок, принадлежащий злостному неплательщику алиментов. Мужчина накопил перед своими детьми долг на сумму один миллион рублей, сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Мужчина обязан выплачивать алименты на содержание двоих детей, находящихся под опекой. Однако гражданин свои родительские обязанности не исполнял и накопил долг в размере более 1 млн. рублей. Это следует из материалов исполнительного производства, находящегося на исполнении в отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю», — говорится на сайте управления. Приставы установили, что мужчине принадлежит земельный участок площадью 1400 квадратных метра. Недвижимость по решению суда подвергнута аресту и в ближайшее время будет реализована на торгах. Вырученные от продажи денежные средства пойдут на погашение задолженности по алиментам.