Таможенники отправили на СВО седельно-сцепное устройство для тягача «Урал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Челябинской таможни отправили на СВО седельно-сцепное устройство для тягача «Урал». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, доставка осложнялась большим весом детали.

«На этот раз мы действовали по конкретному запросу — необходимо было седельно-сцепное устройство для тягача „Урал“. Он был отправлен в Екатеринбург. Сделать это было непросто, ведь требуемая конструкция весит 250 килограммов. Но это лишь малый вклад в нашу общую Победу», — передает слова начальника Челябинской таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства.

По его словам, это совершенно новый опыт. Перед отправкой таможенники удостоверились в качестве и пригодности товара. Помимо устройства таможенники собрали 300 наборов «сухого душа» для гигиены в полевых условиях, антидроновые ружья, прицелы. Все это отправилось в Екатеринбург, откуда груз перевезут на передовую.

седельно-сцепное устройства для тягача «Урал» весит около 250 килограммов Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Также на СВО были отправлены рации, прицелы и антидроновые ружья Фото: пресс-служба Челябинской таможни