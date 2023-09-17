Сотрудники Челябинской таможни отправили на СВО седельно-сцепное устройство для тягача «Урал». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, доставка осложнялась большим весом детали.
«На этот раз мы действовали по конкретному запросу — необходимо было седельно-сцепное устройство для тягача „Урал“. Он был отправлен в Екатеринбург. Сделать это было непросто, ведь требуемая конструкция весит 250 килограммов. Но это лишь малый вклад в нашу общую Победу», — передает слова начальника Челябинской таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства.
По его словам, это совершенно новый опыт. Перед отправкой таможенники удостоверились в качестве и пригодности товара. Помимо устройства таможенники собрали 300 наборов «сухого душа» для гигиены в полевых условиях, антидроновые ружья, прицелы. Все это отправилось в Екатеринбург, откуда груз перевезут на передовую.
седельно-сцепное устройства для тягача «Урал» весит около 250 килограммов
Фото: пресс-служба Челябинской таможни
Также на СВО были отправлены рации, прицелы и антидроновые ружья
Фото: пресс-служба Челябинской таможни
Таможенники отправили товар в Екатеринбург, откуда его перевезут на фронт
Сотрудники Челябинской таможни отправили на СВО седельно-сцепное устройство для тягача «Урал». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, доставка осложнялась большим весом детали. «На этот раз мы действовали по конкретному запросу — необходимо было седельно-сцепное устройство для тягача „Урал“. Он был отправлен в Екатеринбург. Сделать это было непросто, ведь требуемая конструкция весит 250 килограммов. Но это лишь малый вклад в нашу общую Победу», — передает слова начальника Челябинской таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства. По его словам, это совершенно новый опыт. Перед отправкой таможенники удостоверились в качестве и пригодности товара. Помимо устройства таможенники собрали 300 наборов «сухого душа» для гигиены в полевых условиях, антидроновые ружья, прицелы. Все это отправилось в Екатеринбург, откуда груз перевезут на передовую.