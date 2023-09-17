17 сентября 2023

Челябинские таможенники отправили на СВО устройство для тягача «Урал». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника таможни Михаила Пономарева. Челябинск, таможня, шеврон, таможенная служба, федеральная таможенная служба
Таможенники отправили на СВО седельно-сцепное устройство для тягача «Урал» Фото:
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Сотрудники Челябинской таможни отправили на СВО седельно-сцепное устройство для тягача «Урал». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, доставка осложнялась большим весом детали.

«На этот раз мы действовали по конкретному запросу — необходимо было седельно-сцепное устройство для тягача „Урал“. Он был отправлен в Екатеринбург. Сделать это было непросто, ведь требуемая конструкция весит 250 килограммов. Но это лишь малый вклад в нашу общую Победу», — передает слова начальника Челябинской таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства.

По его словам, это совершенно новый опыт. Перед отправкой таможенники удостоверились в качестве и пригодности товара. Помимо устройства таможенники собрали 300 наборов «сухого душа» для гигиены в полевых условиях, антидроновые ружья, прицелы. Все это отправилось в Екатеринбург, откуда груз перевезут на передовую.

седельно-сцепное устройства для тягача «Урал» весит около 250 килограммов
седельно-сцепное устройства для тягача «Урал» весит около 250 килограммов
Фото:
Также на СВО были отправлены рации, прицелы и антидроновые ружья
Также на СВО были отправлены рации, прицелы и антидроновые ружья
Фото:
Таможенники отправили товар в Екатеринбург, откуда его перевезут на фронт
Таможенники отправили товар в Екатеринбург, откуда его перевезут на фронт
Фото:

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Сотрудники Челябинской таможни отправили на СВО седельно-сцепное устройство для тягача «Урал». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, доставка осложнялась большим весом детали. «На этот раз мы действовали по конкретному запросу — необходимо было седельно-сцепное устройство для тягача „Урал“. Он был отправлен в Екатеринбург. Сделать это было непросто, ведь требуемая конструкция весит 250 килограммов. Но это лишь малый вклад в нашу общую Победу», — передает слова начальника Челябинской таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства. По его словам, это совершенно новый опыт. Перед отправкой таможенники удостоверились в качестве и пригодности товара. Помимо устройства таможенники собрали 300 наборов «сухого душа» для гигиены в полевых условиях, антидроновые ружья, прицелы. Все это отправилось в Екатеринбург, откуда груз перевезут на передовую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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