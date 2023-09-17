У летевшего из Антальи в Екатеринбург самолета отказал двигатель

У летевшего из Турции в Екатеринбург самолета авиакомпании Red Wings отказал двигатель. По этой причине он экстренно сел в аэропорту в Актобе (Казахстан).
«Boeing 777 перевозчика выполнял этой ночью рейс WZ-3072 из Антальи в Кольцово. При полете над Каспийским морем пилоты доложили об отказе правого двигателя и запросили снижение до 250-го эшелона (7600 метров). Спустя примерно полтора часа самолет совершил благополучную посадку на аэродроме в Актобе», — сообщает telegram-канал «Авиаторщина».
По данным канала, сигнала бедствия экипаж не объявлял. Пассажирам сообщили о технической неполадке и высадили в казахстанском аэропорту. Агентство направило запрос в авиакомпанию Red Wings, ответ на момент публикации не поступил.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.