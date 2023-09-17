17 сентября 2023

У летевшего из Антальи в Екатеринбург самолета отказал двигатель

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания red wings
Экстренная посадка в Казахстане прошла благополучно (архивное фото) Фото:

У летевшего из Турции в Екатеринбург самолета авиакомпании Red Wings отказал двигатель. По этой причине он экстренно сел в аэропорту в Актобе (Казахстан).

«Boeing 777 перевозчика выполнял этой ночью рейс WZ-3072 из Антальи в Кольцово. При полете над Каспийским морем пилоты доложили об отказе правого двигателя и запросили снижение до 250-го эшелона (7600 метров). Спустя примерно полтора часа самолет совершил благополучную посадку на аэродроме в Актобе», — сообщает telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, сигнала бедствия экипаж не объявлял. Пассажирам сообщили о технической неполадке и высадили в казахстанском аэропорту. Агентство направило запрос в авиакомпанию Red Wings, ответ на момент публикации не поступил.

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У летевшего из Турции в Екатеринбург самолета авиакомпании Red Wings отказал двигатель. По этой причине он экстренно сел в аэропорту в Актобе (Казахстан). «Boeing 777 перевозчика выполнял этой ночью рейс WZ-3072 из Антальи в Кольцово. При полете над Каспийским морем пилоты доложили об отказе правого двигателя и запросили снижение до 250-го эшелона (7600 метров). Спустя примерно полтора часа самолет совершил благополучную посадку на аэродроме в Актобе», — сообщает telegram-канал «Авиаторщина». По данным канала, сигнала бедствия экипаж не объявлял. Пассажирам сообщили о технической неполадке и высадили в казахстанском аэропорту. Агентство направило запрос в авиакомпанию Red Wings, ответ на момент публикации не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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