18 сентября 2023

В Челябинске отложено начало отопительного сезона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
В городе сохраняется достаточно теплая погода Фото:

В Челябинске начало полноценного отопительного сезона отложено из-за достаточно теплых погодных условий. В городе среднесуточная температура воздуха выше восьми градусов. Об этом 19 сентября на аппаратном совещании в администрации областного центра рассказал замглавы города Александр Астахов.

«Пока погодные условия теплые достаточно. Как будет ниже восьми градусов, будем определяться с датой», — сообщил Астахов.

По его словам, также продолжается подключение к отоплению социальных объектов. На данный момент подключено 299 объектов. В их числе детские сады, школы и медицинские учреждения.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске начало полноценного отопительного сезона отложено из-за достаточно теплых погодных условий. В городе среднесуточная температура воздуха выше восьми градусов. Об этом 19 сентября на аппаратном совещании в администрации областного центра рассказал замглавы города Александр Астахов. «Пока погодные условия теплые достаточно. Как будет ниже восьми градусов, будем определяться с датой», — сообщил Астахов. По его словам, также продолжается подключение к отоплению социальных объектов. На данный момент подключено 299 объектов. В их числе детские сады, школы и медицинские учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...