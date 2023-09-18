В Челябинске отложено начало отопительного сезона

19 сентября 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

В городе сохраняется достаточно теплая погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске начало полноценного отопительного сезона отложено из-за достаточно теплых погодных условий. В городе среднесуточная температура воздуха выше восьми градусов. Об этом 19 сентября на аппаратном совещании в администрации областного центра рассказал замглавы города Александр Астахов. «Пока погодные условия теплые достаточно. Как будет ниже восьми градусов, будем определяться с датой», — сообщил Астахов. По его словам, также продолжается подключение к отоплению социальных объектов. На данный момент подключено 299 объектов. В их числе детские сады, школы и медицинские учреждения.

В Челябинске начало полноценного отопительного сезона отложено из-за достаточно теплых погодных условий. В городе среднесуточная температура воздуха выше восьми градусов. Об этом 19 сентября на аппаратном совещании в администрации областного центра рассказал замглавы города Александр Астахов. «Пока погодные условия теплые достаточно. Как будет ниже восьми градусов, будем определяться с датой», — сообщил Астахов. По его словам, также продолжается подключение к отоплению социальных объектов. На данный момент подключено 299 объектов. В их числе детские сады, школы и медицинские учреждения.