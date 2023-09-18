Пермское УФАС оштрафовало чиновников, которые не дали установить теплосчетчик в суде

Соликамское «Теплоэнерго» оштрафовали за отказ в установке прибора учета тепла

19 сентября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Муниципальное предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Соликамское МУП «Теплоэнерго» оштрафовали за неисполнение предписания Пермского УФАС. Предприятие необоснованно отказало подрядной организации в установке прибора для учета тепла в здании городского суда. Энергокомпания посчитала прибор неисправным, но проверка показала, что он в рабочем состоянии. Антимонопольным ведомством монополисту было предписано признать прибор учета теплоресурса пригодным к работе и допустить его к эксплуатации. Но этого не было сделано. «В результате подрядчик лишился возможности выполнить условия госконтракта по монтажу оборудования в здании Соликамского городского суда, а потребитель был вынужден переплачивать за теплоэнергию втрое больше ввиду начислений по нормативу. МУП „Теплоэнерго“ было выдано предписание до 30 июня 2023 года признать прибор учета теплоресурса пригодным к работе. Однако в срок предписание исполнено не было. За это МУП „Теплоэнерго“ оштрафовано на 50 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба Пермского УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что изначально Соликамское МУП «Теплоэнерго» сообщило о намерении оспорить предписание УФАС в суде. При этом предприятие направило иск в суд спустя месяц после истечения срока его исполнения.

Соликамское МУП «Теплоэнерго» оштрафовали за неисполнение предписания Пермского УФАС. Предприятие необоснованно отказало подрядной организации в установке прибора для учета тепла в здании городского суда. Энергокомпания посчитала прибор неисправным, но проверка показала, что он в рабочем состоянии. Антимонопольным ведомством монополисту было предписано признать прибор учета теплоресурса пригодным к работе и допустить его к эксплуатации. Но этого не было сделано. «В результате подрядчик лишился возможности выполнить условия госконтракта по монтажу оборудования в здании Соликамского городского суда, а потребитель был вынужден переплачивать за теплоэнергию втрое больше ввиду начислений по нормативу. МУП „Теплоэнерго“ было выдано предписание до 30 июня 2023 года признать прибор учета теплоресурса пригодным к работе. Однако в срок предписание исполнено не было. За это МУП „Теплоэнерго“ оштрафовано на 50 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба Пермского УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что изначально Соликамское МУП «Теплоэнерго» сообщило о намерении оспорить предписание УФАС в суде. При этом предприятие направило иск в суд спустя месяц после истечения срока его исполнения.