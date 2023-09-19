Пермячка отсудила у подрядчика 160 тысяч за некачественную новую квартиру

19 сентября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Также судья взыскал с компании штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми отсудила у подрядчика, построившего ей квартиру, около 160 тысяч рублей за недостатки при строительстве. Об этом сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда. «Суд решил: взыскать с ООО „Специализированный застройщик ‚Информресурс‘“ в пользу истца стоимость работ и материалов по устранению недостатков объекта долевого строительства в размере 114 900 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы по оплате заключения эксперта в размере 35 000 рублей», — говорится в решении. Также суд принял решение взыскать с ответчика штраф в размере 35 тысяч рублей. Ранее пермячка приобрела квартиру в новостройке у подрядчика за 2,5 млн рублей. После переезда женщина обнаружила недостатки в новом жилье и пригласила эксперта, который оценил стоимость работы по устранению недостатков в квартире в 114 тысяч рублей. Местная жительница направила претензию в адрес подрядчика, но там ее проигнорировали, после чего она пошла в суд.

Жительница Перми отсудила у подрядчика, построившего ей квартиру, около 160 тысяч рублей за недостатки при строительстве. Об этом сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда. «Суд решил: взыскать с ООО „Специализированный застройщик ‚Информресурс‘“ в пользу истца стоимость работ и материалов по устранению недостатков объекта долевого строительства в размере 114 900 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы по оплате заключения эксперта в размере 35 000 рублей», — говорится в решении. Также суд принял решение взыскать с ответчика штраф в размере 35 тысяч рублей. Ранее пермячка приобрела квартиру в новостройке у подрядчика за 2,5 млн рублей. После переезда женщина обнаружила недостатки в новом жилье и пригласила эксперта, который оценил стоимость работы по устранению недостатков в квартире в 114 тысяч рублей. Местная жительница направила претензию в адрес подрядчика, но там ее проигнорировали, после чего она пошла в суд.