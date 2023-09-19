Пермячка отсудила у подрядчика 160 тысяч за некачественную новую квартиру

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Также судья взыскал с компании штраф Фото:

Жительница Перми отсудила у подрядчика, построившего ей квартиру, около 160 тысяч рублей за недостатки при строительстве. Об этом сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда.

«Суд решил: взыскать с ООО „Специализированный застройщик ‚Информресурс‘“ в пользу истца стоимость работ и материалов по устранению недостатков объекта долевого строительства в размере 114 900 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы по оплате заключения эксперта в размере 35 000 рублей», — говорится в решении. Также суд принял решение взыскать с ответчика штраф в размере 35 тысяч рублей.

Ранее пермячка приобрела квартиру в новостройке у подрядчика за 2,5 млн рублей. После переезда женщина обнаружила недостатки в новом жилье и пригласила эксперта, который оценил стоимость работы по устранению недостатков в квартире в 114 тысяч рублей. Местная жительница направила претензию в адрес подрядчика, но там ее проигнорировали, после чего она пошла в суд.

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Жительница Перми отсудила у подрядчика, построившего ей квартиру, около 160 тысяч рублей за недостатки при строительстве. Об этом сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда. «Суд решил: взыскать с ООО „Специализированный застройщик ‚Информресурс‘“ в пользу истца стоимость работ и материалов по устранению недостатков объекта долевого строительства в размере 114 900 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы по оплате заключения эксперта в размере 35 000 рублей», — говорится в решении. Также суд принял решение взыскать с ответчика штраф в размере 35 тысяч рублей. Ранее пермячка приобрела квартиру в новостройке у подрядчика за 2,5 млн рублей. После переезда женщина обнаружила недостатки в новом жилье и пригласила эксперта, который оценил стоимость работы по устранению недостатков в квартире в 114 тысяч рублей. Местная жительница направила претензию в адрес подрядчика, но там ее проигнорировали, после чего она пошла в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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