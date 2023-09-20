Челябинский лен зацвел во второй раз

Непогода заставила отложить сбор урожая льна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лен в Челябинской области зацвел второй раз за сезон. Как аграрии сообщили URA.RU, из-за погодных условий сбор культуры отложили.

«Лен еще не молотили. До дождей растения выглядели лучше. Сейчас начались подгоны. Встречаются растения, которые зацвели заново», — рассказал URA.RU глава хозяйства из Чебаркуля Николай Шаманин.

Подгонами аграрии называют слабо развитые побеги, образовавшиеся позднее основных. Шаманин рассказал URA.RU, что лен не обрабатывают рядом препаратов, например, распространенным «Глифосатом» для уничтожения сорняков. Процедура может вызывать остаточные явления, из-за которых партию культуры лаборатории покупателя забракуют. Лен в основном отправляется на экспорт. В 2022 году продавали в Европу, в 2023 году большинство производителей рассчитывает реализовать ее в Китай.

«Сейчас стоимость льна составляет 34 — 35 тысяч рублей за тонну. Цена немного выросла по сравнению с началом сезона, когда она была на уровне около 27 тысяч рублей. В то же время два года назад стоимость достигала 56 тысяч рублей. Теперь мы выручаем меньше, хотя стоимость ГСМ высокая», — уточнил URA.RU Владимир Паламарчук из Верхнеуральского района.

Некоторые собеседники URA.RU назвали и более низкие цены, установившиеся в 2023 году. Урожай льна в Бугристом Троицкого района, как и везде, пока не собирали. Внешне фермер Каракул Жанабаев оценил культуру не слишком высоко. Жать лен начнут после сбора пшеницы. Особенности растения таковы, что со временем созревшие семена не осыпаются, не прорастают и не ложатся на землю.

В пресс-службе регионального минсельхоза информагентству сообщили, что в регионе льна посеяли 94,4 тысячи га, подсолнечника — 130 тысяч га. Год назад засеяно было чуть больше. Обе культуры среди масличных являются основными для Челябинской области.