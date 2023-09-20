20 сентября 2023

В Екатеринбурге автомобиль с несовершеннолетними попал в ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Агитпоезд РЖД по безопасности на железнодорожных переездах. Екатеринбург, дтп, разбитая машина, металлолом, авария
Возле торгового центра «Глобус» произошло жесткое ДТП легковых автомобилей Фото:

В Екатеринбурге возле ТЦ «Глобус» произошло ДТП легковых автомобилей, в одном из которых находились несовершеннолетние. Об этом рассказал очевидец аварии.

«Ранее они меня по встречке на выезде из „Глобуса“ обогнали. Без номеров, зеркал и фар. Полетели в сторону Химмаша, обгоняя всех как безголовые», — рассказал Е1 очевидец. По словам мужчины, в салоне находились несовершеннолетние.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:

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В Екатеринбурге возле ТЦ «Глобус» произошло ДТП легковых автомобилей, в одном из которых находились несовершеннолетние. Об этом рассказал очевидец аварии. «Ранее они меня по встречке на выезде из „Глобуса“ обогнали. Без номеров, зеркал и фар. Полетели в сторону Химмаша, обгоняя всех как безголовые», — рассказал Е1 очевидец. По словам мужчины, в салоне находились несовершеннолетние. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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