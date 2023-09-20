Возле торгового центра «Глобус» произошло жесткое ДТП легковых автомобилей
В Екатеринбурге возле ТЦ «Глобус» произошло ДТП легковых автомобилей, в одном из которых находились несовершеннолетние. Об этом рассказал очевидец аварии.
«Ранее они меня по встречке на выезде из „Глобуса“ обогнали. Без номеров, зеркал и фар. Полетели в сторону Химмаша, обгоняя всех как безголовые», — рассказал Е1 очевидец. По словам мужчины, в салоне находились несовершеннолетние.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
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