21 сентября 2023

В Челябинске после тушения пожара нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, дым, пожар, тушение, квартира, огонь, бедствие, возгорание
Пожарные ликвидировали открытое горение в квартире Фото:

В Челябинске 22 сентября после тушения пожара в квартире обнаружили погибшего мужчину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Пожар произошел в однокомнатной квартире на восьмом этаже в доме №36 по улице 40 лет Победы. Открытое горение ликвидировано. В жилище обнаружен погибший», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в квартире находился еще один мужчина. Его сотрудники МЧС эвакуировали по автолестнице и передали медицинским работникам. Причину возгорания будут устанавливать сотрудники отделения дознания.

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В Челябинске 22 сентября после тушения пожара в квартире обнаружили погибшего мужчину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «Пожар произошел в однокомнатной квартире на восьмом этаже в доме №36 по улице 40 лет Победы. Открытое горение ликвидировано. В жилище обнаружен погибший», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что в квартире находился еще один мужчина. Его сотрудники МЧС эвакуировали по автолестнице и передали медицинским работникам. Причину возгорания будут устанавливать сотрудники отделения дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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