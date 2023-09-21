В Челябинске после тушения пожара нашли труп

Пожарные ликвидировали открытое горение в квартире Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 22 сентября после тушения пожара в квартире обнаружили погибшего мужчину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Пожар произошел в однокомнатной квартире на восьмом этаже в доме №36 по улице 40 лет Победы. Открытое горение ликвидировано. В жилище обнаружен погибший», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в квартире находился еще один мужчина. Его сотрудники МЧС эвакуировали по автолестнице и передали медицинским работникам. Причину возгорания будут устанавливать сотрудники отделения дознания.