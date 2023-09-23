Советник Пушилина Гагин: ВСУ провалили наступление в районе Урожайного

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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, дозор, всу, сбу, украинские военные, stock
Армия Украины потеряла 100 военных во время наступления на южнодонецком направлении Фото:
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На южнодонецком направлении ВСУ провалили наступление в районе Урожайного. Об этом сообщил советник врио главы региона Ян Гагин.

«ВСУ провалили наступление под Урожайным, вопреки множеству попыток и испытанных тактик успеха не получили. Несколько недель накрывали огнем артиллерии, пытались зайти на наши позиции, поливали из всего, чего только можно было», — заявил Ян Гагин, его слова передает ТАСС. Он отметил, что все попытки прорвать оборону были отражены. Подразделения ВСУ понесли потери, выжившие солдаты бежали. Украина потеряла 100 военных.

Гагин напомнил, что ранее ВСУ стягивали резервы на этом направлении. Были замечены движения бронетехники и артиллерии. По информации врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ хотели захватить два села — Старомайорское и Урожайное.

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На южнодонецком направлении ВСУ провалили наступление в районе Урожайного. Об этом сообщил советник врио главы региона Ян Гагин. «ВСУ провалили наступление под Урожайным, вопреки множеству попыток и испытанных тактик успеха не получили. Несколько недель накрывали огнем артиллерии, пытались зайти на наши позиции, поливали из всего, чего только можно было», — заявил Ян Гагин, его слова передает ТАСС. Он отметил, что все попытки прорвать оборону были отражены. Подразделения ВСУ понесли потери, выжившие солдаты бежали. Украина потеряла 100 военных. Гагин напомнил, что ранее ВСУ стягивали резервы на этом направлении. Были замечены движения бронетехники и артиллерии. По информации врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ хотели захватить два села — Старомайорское и Урожайное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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