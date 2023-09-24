Пермяков призывают обменять ненужные монеты на купюры

Можно сдать даже потемневшие и испорченные монеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Пермского края могут обменять накопившиеся монеты на купюры в отделениях местных банков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Центробанка РФ.

«При поддержке Банка России пройдет всероссийская акция „Монетная неделя“. В течение двух недель любой желающий сможет обменять скопившиеся дома монеты на бумажные деньги», — говорится на сайте. Акция продлится до 8 октября.

Для того, чтобы обменять монеты, нужно прийти в отделение банка-участника акции с паспортом. Также нужно предварительно рассортировать по номиналу. В некоторых банках на мелочь могут обменять памятные монеты. Сдать можно любые монеты, даже потемневшие, окислившиеся, поцарапанные и просверленные. Акция проводится с целью вернуть мелочь в денежный оборот и сократить затраты на ее чеканку, так как чаще всего мелкие монеты оседают в копилках граждан.