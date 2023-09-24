24 сентября 2023

Пермяков призывают обменять ненужные монеты на купюры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход в уральском отделении ЦБ РФ. Екатеринбург , мелочь, монеты, размен
Можно сдать даже потемневшие и испорченные монеты Фото:

Жители Пермского края могут обменять накопившиеся монеты на купюры в отделениях местных банков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Центробанка РФ.

«При поддержке Банка России пройдет всероссийская акция „Монетная неделя“. В течение двух недель любой желающий сможет обменять скопившиеся дома монеты на бумажные деньги», — говорится на сайте. Акция продлится до 8 октября.

Для того, чтобы обменять монеты, нужно прийти в отделение банка-участника акции с паспортом. Также нужно предварительно рассортировать по номиналу. В некоторых банках на мелочь могут обменять памятные монеты. Сдать можно любые монеты, даже потемневшие, окислившиеся, поцарапанные и просверленные. Акция проводится с целью вернуть мелочь в денежный оборот и сократить затраты на ее чеканку, так как чаще всего мелкие монеты оседают в копилках граждан.

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Жители Пермского края могут обменять накопившиеся монеты на купюры в отделениях местных банков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Центробанка РФ. «При поддержке Банка России пройдет всероссийская акция „Монетная неделя“. В течение двух недель любой желающий сможет обменять скопившиеся дома монеты на бумажные деньги», — говорится на сайте. Акция продлится до 8 октября. Для того, чтобы обменять монеты, нужно прийти в отделение банка-участника акции с паспортом. Также нужно предварительно рассортировать по номиналу. В некоторых банках на мелочь могут обменять памятные монеты. Сдать можно любые монеты, даже потемневшие, окислившиеся, поцарапанные и просверленные. Акция проводится с целью вернуть мелочь в денежный оборот и сократить затраты на ее чеканку, так как чаще всего мелкие монеты оседают в копилках граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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