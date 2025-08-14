Чем известен ушедший из жизни пермский экс-министр Середин

Бывший министр природных ресурсов Прикамья Валерий Середин скончался 13 августа
Профессор ПГНИУ ушел из жизни на 75 году
Профессор ПГНИУ ушел из жизни на 75 году Фото:

Профессор ПГНИУ Валерий Середин ушел из жизни 13 августа 2025 года. Ранее он также занимал пост министра промышленности и природных ресурсов Пермского края. Что еще известно о пермском политике, ученом и бизнесмене — в материале URA.RU.

Карьера

Валерий Середин родился 17 мая 1951 года в поселке Назиевстрой, Ленинградской области. В 1977 году закончил Ленинградский Государственный университет по специальности «Гидрогеология и инженерная геология» и получил квалификацию «Инженер геолог-грунтовед». После окончания университета до 1989 года работал в научно-исследовательских и проектных институтах, а позже возглавлял предприятие «Недра» в качестве генерального директора. С 2005 года руководил кафедрой инженерной геологии и охраны недр пермского классического университета (ПГНИУ).

Работа в администрации

В 2003 году Валерия Середина назначают начальником управления природопользования Пермской области, а затем — министром промышленности и природных ресурсов Пермского края. Летом 2007 года министерства разделили, и в должности министра природных ресурсов в краевом правительстве Середин проработал до осени 2007 года.

Уходу министра сопутствовала скандальная продажа права аренды особо охраняемых лесов у курорта Усть Качка. О продаже лесов узнали пермские ученые, которые дружно выступили против: они были уверены, что через несколько лет вместо санитарной части леса появятся элитные коттеджи. В результате вмешательства федерального министра природных ресурсов Юрия Трутнева сделка была отменена.

Уголовное дело

В отношении министра в 2007 году было возбуждено уголовное дело по сокрытию налогов на более чем 2 млн рублей. По версии следствия, с 2000 по 2004 год ООО «Недра» необоснованно применила вычет по налогу на добавленную стоимость, для чего направило в налоговый орган искаженную налоговую отчетность. Впоследствии дело было прекращено, так как в действиях Середина не нашли состава преступления.

Научная деятельность

В 1986 году Середин защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском горном институте, в 2000 году — докторскую диссертацию. За время научно-педагогической деятельности он подготовил 8 кандидатов и 3 докторов наук. Им опубликовано более 200 работ, в том числе более 10 монографий и более 10 патентов на изобретения.

Ранее URA.RU сообщало, что профессор ПГНИУ Валерий Середин ушел из жизни 13 августа 2025 года. Церемония прощания пройдет в субботу, 16 августа, в 12:20 в большом зале на Старцева, 61. 

