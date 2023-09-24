В челябинском поселке на кладбище нашли труп пенсионерки

По предварительным данным, пенсионерка покончила с собой Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Шахты (Челябинская область) на территории кладбища нашли труп пенсионерки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, характер травм говорит о самоубийстве.

«Труп нашли посетители кладбища. На место выехали спецслужбы. По предварительным данным, женщина покончила с собой», — рассказал источник.

По данным URA.RU на момент смерти пенсионерке было 79 лет. Сейчас следователи выясняют причину ее поступка.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данной ситуации проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.