24 сентября 2023

В челябинском поселке на кладбище нашли труп пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, аварийный дом, аварийная лента
По предварительным данным, пенсионерка покончила с собой Фото:

В поселке Шахты (Челябинская область) на территории кладбища нашли труп пенсионерки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, характер травм говорит о самоубийстве.

«Труп нашли посетители кладбища. На место выехали спецслужбы. По предварительным данным, женщина покончила с собой», — рассказал источник.

По данным URA.RU на момент смерти пенсионерке было 79 лет. Сейчас следователи выясняют причину ее поступка.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данной ситуации проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.

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В поселке Шахты (Челябинская область) на территории кладбища нашли труп пенсионерки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, характер травм говорит о самоубийстве. «Труп нашли посетители кладбища. На место выехали спецслужбы. По предварительным данным, женщина покончила с собой», — рассказал источник. По данным URA.RU на момент смерти пенсионерке было 79 лет. Сейчас следователи выясняют причину ее поступка. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данной ситуации проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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