В Челябинской области мужчина погиб под поездом

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Трагедия произошла на станции Чернявской (фото из архива) Фото:

В Челябинской области мужчина погиб, попав под поезд. Следователи и прокуратура выясняют обстоятельства трагедии, сообщили URA.RU 25 сентября в Уральской транспортной прокуратуре.

«В Челябинске на 2146 километре третьего пикета станции Чернявская Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом № 2291 смертельно травмирован мужчина. В настоящее время личность погибшего устанавливается. Движение поездов осуществляется в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как уточнили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК, машинист пытался предотвратить наезд на 20-летнего пострадавшего, но ему это не удалось. Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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В Челябинской области мужчина погиб, попав под поезд. Следователи и прокуратура выясняют обстоятельства трагедии, сообщили URA.RU 25 сентября в Уральской транспортной прокуратуре. «В Челябинске на 2146 километре третьего пикета станции Чернявская Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом № 2291 смертельно травмирован мужчина. В настоящее время личность погибшего устанавливается. Движение поездов осуществляется в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Как уточнили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК, машинист пытался предотвратить наезд на 20-летнего пострадавшего, но ему это не удалось. Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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