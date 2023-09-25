В Челябинской области мужчина погиб под поездом

В Челябинской области мужчина погиб, попав под поезд. Следователи и прокуратура выясняют обстоятельства трагедии, сообщили URA.RU 25 сентября в Уральской транспортной прокуратуре.
«В Челябинске на 2146 километре третьего пикета станции Чернявская Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом № 2291 смертельно травмирован мужчина. В настоящее время личность погибшего устанавливается. Движение поездов осуществляется в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как уточнили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК, машинист пытался предотвратить наезд на 20-летнего пострадавшего, но ему это не удалось. Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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