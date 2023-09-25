В челябинском микрорайоне без горячей воды останутся более 100 домов

В Чурилово горячую воду отключат с 27 по 30 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В челябинском микрорайоне Чурилово с 27 по 30 сентября отключат горячую воду в 105 жилых домах и двяти социальных учреждениях. Это связано с подключением нового детского сада в микрорайоне «Яблочный» и реконструкцией теплотрассы, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске в микрорайоне Чурилово в связи с подключением нового детского сада в микрорайоне „Яблочный“ и реконструкцией теплотрассы с увеличением диаметра с 500 до 700 мм с 27 по 30 сентября будет отключено горячее водоснабжение. Всего под отключение попадают 105 многоквартирных домов и девять социальных учреждений», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что без горячей воды останутся многоквартирные дома, расположенные по улицам Зальцмана, Трашутина, 1-я и 2-я Эльтонская, Сергея Герасимова и Конструктора Духова. Также горячего водоснабжения не будет в детских садах: № 44 (Конструктора Духова 25), №30 (Зальцмана 24), №32 (Зальцмана 12), № 367 (2-я Эльтонская 22 б), в школе № 116 (филиалы — 2-я Эльтонская 16а, 16б, Конструктора Духова 8, в детской поликлинике № 8 (Трашутина 18), поликлинике № 8 (Трашутина 20).