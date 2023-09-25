В пермском «Соликамскбумпроме» назначен новый временный президент

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Заседание городской думы. Курган, чиновница, чиновник, заседание думы, женские руки, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Врио президента стала Наталия Ступникова Фото:

На заседании совета директоров пермского предприятия «Соликамскбумпром» назначен врио президента компании. Им стала вице-президент по экономике и финансам АО «Соликамскбумпром» Наталия Ступникова, сообщается на сайте компании.

«На должность временно исполняющего обязанности президента АО „Соликамскбумпром“ Советом директоров назначена вице-президент по экономике и финансам АО „Соликамскбумпром“ Ступникова Наталия Сергеевна», — говорится на сайте. Ступникова назначена на эту должность 22 сентября. Следующее внеочередное собрание акционеров назначено на 8 декабря.

Ранее сообщалось о смерти бывшего президента компании олигарха и депутата заксобрания Виктора Баранова. Он занимал должность главы предприятия с самого образования акционерного общества «Соликамскбумпром».

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На заседании совета директоров пермского предприятия «Соликамскбумпром» назначен врио президента компании. Им стала вице-президент по экономике и финансам АО «Соликамскбумпром» Наталия Ступникова, сообщается на сайте компании. «На должность временно исполняющего обязанности президента АО „Соликамскбумпром“ Советом директоров назначена вице-президент по экономике и финансам АО „Соликамскбумпром“ Ступникова Наталия Сергеевна», — говорится на сайте. Ступникова назначена на эту должность 22 сентября. Следующее внеочередное собрание акционеров назначено на 8 декабря. Ранее сообщалось о смерти бывшего президента компании олигарха и депутата заксобрания Виктора Баранова. Он занимал должность главы предприятия с самого образования акционерного общества «Соликамскбумпром».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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