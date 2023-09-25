В пермском «Соликамскбумпроме» назначен новый временный президент

25 сентября 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Врио президента стала Наталия Ступникова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заседании совета директоров пермского предприятия «Соликамскбумпром» назначен врио президента компании. Им стала вице-президент по экономике и финансам АО «Соликамскбумпром» Наталия Ступникова, сообщается на сайте компании. «На должность временно исполняющего обязанности президента АО „Соликамскбумпром“ Советом директоров назначена вице-президент по экономике и финансам АО „Соликамскбумпром“ Ступникова Наталия Сергеевна», — говорится на сайте. Ступникова назначена на эту должность 22 сентября. Следующее внеочередное собрание акционеров назначено на 8 декабря. Ранее сообщалось о смерти бывшего президента компании олигарха и депутата заксобрания Виктора Баранова. Он занимал должность главы предприятия с самого образования акционерного общества «Соликамскбумпром».

На заседании совета директоров пермского предприятия «Соликамскбумпром» назначен врио президента компании. Им стала вице-президент по экономике и финансам АО «Соликамскбумпром» Наталия Ступникова, сообщается на сайте компании. «На должность временно исполняющего обязанности президента АО „Соликамскбумпром“ Советом директоров назначена вице-президент по экономике и финансам АО „Соликамскбумпром“ Ступникова Наталия Сергеевна», — говорится на сайте. Ступникова назначена на эту должность 22 сентября. Следующее внеочередное собрание акционеров назначено на 8 декабря. Ранее сообщалось о смерти бывшего президента компании олигарха и депутата заксобрания Виктора Баранова. Он занимал должность главы предприятия с самого образования акционерного общества «Соликамскбумпром».