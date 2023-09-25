«Т плюс» заявило о глобальной проблеме, которая создает опасность для пермяков. Скрин

«Т плюс»: киоски и школьные стадионы в Перми мешают перекладке теплосетей

26 сентября 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Нуждающиеся в замене трубы проходят под школьными стадионами Фото: Илья Московец © URA.RU В охранной зоне теплосетей в Перми находятся киоски, детские сады, школы и межшкольные стадионы. Как сообщил на заседании пермской гордумы директор филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков, это создает угрозу безопасности жителей в случае аварий. Трансляция заседания проходила на сайте думы. «Хотелось бы немного рассказать о проблемах, которые на слуху и депутаты тоже в курсе. Это размещение нестационарных торговых объектов в охранной зоне действия наших тепловых сетей. Здесь у нас позиция жесткая, хотел бы чтобы нас понимали. Мы в любом случае будем тем или иным способом выносить их за пределы охранных зон, это безопасность жителей города», — заявил Кругляков. По его словам, сейчас «Т Плюс» в таких случаях обращается в суд и по его решению сносит киоски. Кругляков пообещал, что ресурсники и дальше будут идти по этому пути. Всего компания выявила 104 таких киоска, 55 из которых снесены по решению суда. Аналогичная проблема есть с детскими садами, детскими площадками и школами. Он привел в пример стадионы школы карате на ул. Леонова, 47а, школы № 2 на ул. Советская, 33, IT-школы на ул. Глеба Успенского, 9. Школа карате, по словам Круглякова, не пускала «Т Плюс» для проведения плановых работ по перекладке теплосетей. Очевидно, что стадион появился здесь уже после того, как были проложены сети. «И если случится авария на стадионе, где находятся дети…. Мы в любом случае будем через суд добиваться ограничения доступа к охранным зонам теплосетей», — заверил Кругляков. Screenshot презентации Сергея Круглякова с трансляции заседания гордумы Screenshot презентации Сергея Круглякова с трансляции заседания гордумы Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В охранной зоне теплосетей в Перми находятся киоски, детские сады, школы и межшкольные стадионы. Как сообщил на заседании пермской гордумы директор филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков, это создает угрозу безопасности жителей в случае аварий. Трансляция заседания проходила на сайте думы. «Хотелось бы немного рассказать о проблемах, которые на слуху и депутаты тоже в курсе. Это размещение нестационарных торговых объектов в охранной зоне действия наших тепловых сетей. Здесь у нас позиция жесткая, хотел бы чтобы нас понимали. Мы в любом случае будем тем или иным способом выносить их за пределы охранных зон, это безопасность жителей города», — заявил Кругляков. По его словам, сейчас «Т Плюс» в таких случаях обращается в суд и по его решению сносит киоски. Кругляков пообещал, что ресурсники и дальше будут идти по этому пути. Всего компания выявила 104 таких киоска, 55 из которых снесены по решению суда. Аналогичная проблема есть с детскими садами, детскими площадками и школами. Он привел в пример стадионы школы карате на ул. Леонова, 47а, школы № 2 на ул. Советская, 33, IT-школы на ул. Глеба Успенского, 9. Школа карате, по словам Круглякова, не пускала «Т Плюс» для проведения плановых работ по перекладке теплосетей. Очевидно, что стадион появился здесь уже после того, как были проложены сети. «И если случится авария на стадионе, где находятся дети…. Мы в любом случае будем через суд добиваться ограничения доступа к охранным зонам теплосетей», — заверил Кругляков.