Зампрокурора Копейска встретилась с экстрасенсом Шепсом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей Прокуратура - ветераны Трактора Челябинск, синдянкина жанна
Жанна Синдянкина случайно встретилась с группой экстрасенсов, когда они покидали регион Фото:

Заместитель прокурора Копейска Жанна Синдянкина встретилась с экстрасенсом Александром Шепсом, приехавшим в Челябинскую область для участия в испытании. Как она рассказала URA.RU, встреча произошла случайно.

«Случайно встретили Шепса. Их группа как раз улетала из Челябинска после съемок. Все начали фотографироваться, я тоже подошла для фото», — рассказала URA.RU Синдянкина.

По словам зампрокурора, дальше одного фото не зашло. Никаких магических обрядов Шепс не проводил. Сфотографировался и отправился на рейс.

Шепс с другими экстрасенсами Надеждой Шевченко и Владом Череватым прилетели в Челябинскую область для прохождения испытания. Им было необходимо разобраться в причинах пожаров в деревне Фроловка, которые ежегодно уносят жизни сельчан. Кто-то из ясновидящих увидел причиной пожаров дом старой ведьмы. Другие же были уверены, что никакого проклятья нет, а в деревне просто стоит негативная энергетика из-за отношения жителей друг к другу.

Жанна Синдянкина встретилась с Александром Шепсом у аэропорта Челябинска
Жанна Синдянкина встретилась с Александром Шепсом у аэропорта Челябинска
Фото:

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Заместитель прокурора Копейска Жанна Синдянкина встретилась с экстрасенсом Александром Шепсом, приехавшим в Челябинскую область для участия в испытании. Как она рассказала URA.RU, встреча произошла случайно. «Случайно встретили Шепса. Их группа как раз улетала из Челябинска после съемок. Все начали фотографироваться, я тоже подошла для фото», — рассказала URA.RU Синдянкина. По словам зампрокурора, дальше одного фото не зашло. Никаких магических обрядов Шепс не проводил. Сфотографировался и отправился на рейс. Шепс с другими экстрасенсами Надеждой Шевченко и Владом Череватым прилетели в Челябинскую область для прохождения испытания. Им было необходимо разобраться в причинах пожаров в деревне Фроловка, которые ежегодно уносят жизни сельчан. Кто-то из ясновидящих увидел причиной пожаров дом старой ведьмы. Другие же были уверены, что никакого проклятья нет, а в деревне просто стоит негативная энергетика из-за отношения жителей друг к другу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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