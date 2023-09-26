Жанна Синдянкина случайно встретилась с группой экстрасенсов, когда они покидали регион Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель прокурора Копейска Жанна Синдянкина встретилась с экстрасенсом Александром Шепсом, приехавшим в Челябинскую область для участия в испытании. Как она рассказала URA.RU, встреча произошла случайно.

«Случайно встретили Шепса. Их группа как раз улетала из Челябинска после съемок. Все начали фотографироваться, я тоже подошла для фото», — рассказала URA.RU Синдянкина.

По словам зампрокурора, дальше одного фото не зашло. Никаких магических обрядов Шепс не проводил. Сфотографировался и отправился на рейс.

Шепс с другими экстрасенсами Надеждой Шевченко и Владом Череватым прилетели в Челябинскую область для прохождения испытания. Им было необходимо разобраться в причинах пожаров в деревне Фроловка, которые ежегодно уносят жизни сельчан. Кто-то из ясновидящих увидел причиной пожаров дом старой ведьмы. Другие же были уверены, что никакого проклятья нет, а в деревне просто стоит негативная энергетика из-за отношения жителей друг к другу.