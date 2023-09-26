В челябинских городах Коркино и Касли сменились прокуроры. Фото

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил двух челябинских прокуроров Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Владимир Горских и Сергей Иванов стали прокурорами городов Коркино и Касли в Челябинской области, сообщили URA.RU 26 сентября в прокуратуре региона. Назначения подписал Генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Приказом Генерального прокурора РФ на должность Каслинского городского прокурора назначен советник юстиции Иванов Сергей Аликович. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Копейска. В органах прокуратуры Челябинской области проходит службу более 13 лет», — заявили в пресс-службе ведомства.

Другим приказом советник юстиции Владимир Горских назначен прокурором города Коркино. Он перешел туда с должности зампрокурора Копейска.

В органах прокуратуры Челябинской области Горских служит более 19 лет. В том числе в должностях следователя, старшего следователя, помощника и старшего помощника прокурора Ленинского района Челябинска, прокурора отдела и старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Челябинской области, зампрокурора Металлургического района Челябинска.

Прокуратуру Коркино возглавил Владимир Горских
Прокуратуру Коркино возглавил Владимир Горских
Фото:
Каслинским городским прокурором стал Сергей Иванов
Каслинским городским прокурором стал Сергей Иванов
Фото:

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Владимир Горских и Сергей Иванов стали прокурорами городов Коркино и Касли в Челябинской области, сообщили URA.RU 26 сентября в прокуратуре региона. Назначения подписал Генпрокурор РФ Игорь Краснов. «Приказом Генерального прокурора РФ на должность Каслинского городского прокурора назначен советник юстиции Иванов Сергей Аликович. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Копейска. В органах прокуратуры Челябинской области проходит службу более 13 лет», — заявили в пресс-службе ведомства. Другим приказом советник юстиции Владимир Горских назначен прокурором города Коркино. Он перешел туда с должности зампрокурора Копейска. В органах прокуратуры Челябинской области Горских служит более 19 лет. В том числе в должностях следователя, старшего следователя, помощника и старшего помощника прокурора Ленинского района Челябинска, прокурора отдела и старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Челябинской области, зампрокурора Металлургического района Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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