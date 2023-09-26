Заключенные самой страшной пермской колонии рвутся на СВО

Омбудсмен Сапко: заключенные из Соликамска хотят отправиться на спецоперацию

26 сентября 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

На севере Прикамья — большое количество исправительных учреждений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многие заключенные, которые находятся в исправительных учреждениях Соликамска (Пермский край), хотят отправиться на спецоперацию. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко. Омбудсмен с рабочим визитом посетил ИК-1, ИК-9, территориальный следственный изолятор, а также колонию №2 («Белый лебедь»), где содержатся осужденные на пожизненный срок. «В каждом учреждении пообщался с осужденными. Вопросов много: от личных до бытовых. Многие озвучили свое желание попасть на СВО, вопрос крайне непростой», — написал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Бывшие заключенные одними из первых приняли участие в боях в Донбассе. Ранее в Совете по правам человека рассказали, что осужденные были помилованы еще до отправки на передовую. В мае экс-заключенные Прикамья записали видеообращение с передовой, где пообещали землякам биться с солдатами ВСУ с удвоенной силой.

Многие заключенные, которые находятся в исправительных учреждениях Соликамска (Пермский край), хотят отправиться на спецоперацию. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко. Омбудсмен с рабочим визитом посетил ИК-1, ИК-9, территориальный следственный изолятор, а также колонию №2 («Белый лебедь»), где содержатся осужденные на пожизненный срок. «В каждом учреждении пообщался с осужденными. Вопросов много: от личных до бытовых. Многие озвучили свое желание попасть на СВО, вопрос крайне непростой», — написал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Бывшие заключенные одними из первых приняли участие в боях в Донбассе. Ранее в Совете по правам человека рассказали, что осужденные были помилованы еще до отправки на передовую. В мае экс-заключенные Прикамья записали видеообращение с передовой, где пообещали землякам биться с солдатами ВСУ с удвоенной силой.