Заключенные самой страшной пермской колонии рвутся на СВО

Многие заключенные, которые находятся в исправительных учреждениях Соликамска (Пермский край), хотят отправиться на спецоперацию. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко. Омбудсмен с рабочим визитом посетил ИК-1, ИК-9, территориальный следственный изолятор, а также колонию №2 («Белый лебедь»), где содержатся осужденные на пожизненный срок.
«В каждом учреждении пообщался с осужденными. Вопросов много: от личных до бытовых. Многие озвучили свое желание попасть на СВО, вопрос крайне непростой», — написал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Бывшие заключенные одними из первых приняли участие в боях в Донбассе. Ранее в Совете по правам человека рассказали, что осужденные были помилованы еще до отправки на передовую. В мае экс-заключенные Прикамья записали видеообращение с передовой, где пообещали землякам биться с солдатами ВСУ с удвоенной силой.
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