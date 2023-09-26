На скандального чиновника из ХМАО подали в суд из-за коммунальной задолженности

Начальник МАУ «Культура» Урая Зайцев не платил за ЖКУ в Нижневартовске

27 сентября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Начальник МАУ «Культура» Урая получил судебный иск, за долг перед УК в Нижневартовске Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Урае заместитель директора МАУ «Культура» Дмитрий Зайцев оказался злостным неплательщиком коммунальных услуг. Депутат городской думы Леонард Насибуллин сообщил корреспонденту URA.RU, что управляющая компания «Ладья» из Нижневартовска подала в суд на Зайцева. «Зайцев задолжал нижневартовской УК „Ладья“ более 50 тысяч рублей, так мне пояснила юрист. Ранее он уже участвовал в громком скандале — избил и оскорбил директора парка культуры (подведомственное учреждение МАУ „Культура“ — прим. URA.RU) Руслана Уманца. В целом, я крайне недоволен кадровой политикой, которую ведет наша администрация города», — прокомментировал Насибуллин. На сайте городского суда Урая действительно есть иск УК «Ладья» к Зайцеву, имя и отчество, указанные в материалах дела, совпадают. В управляющей компании корреспонденту подтвердили, что действительно обращались в суд по указанному вопросу, однако сумму задолженности раскрыть отказались. Как пояснили в УК, должник полностью оплатил ЖКУ. На сайте суда появилась информация, что судебный процесс находится в стадии примирения. Сам Зайцев не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало, что Зайцев заплатил за оскорбление подчиненного 3000 рублей. По данным инсайдера, между ним и Уманцов завязался спор, который после перешел в рукоприкладство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Урае заместитель директора МАУ «Культура» Дмитрий Зайцев оказался злостным неплательщиком коммунальных услуг. Депутат городской думы Леонард Насибуллин сообщил корреспонденту URA.RU, что управляющая компания «Ладья» из Нижневартовска подала в суд на Зайцева. «Зайцев задолжал нижневартовской УК „Ладья“ более 50 тысяч рублей, так мне пояснила юрист. Ранее он уже участвовал в громком скандале — избил и оскорбил директора парка культуры (подведомственное учреждение МАУ „Культура“ — прим. URA.RU) Руслана Уманца. В целом, я крайне недоволен кадровой политикой, которую ведет наша администрация города», — прокомментировал Насибуллин. На сайте городского суда Урая действительно есть иск УК «Ладья» к Зайцеву, имя и отчество, указанные в материалах дела, совпадают. В управляющей компании корреспонденту подтвердили, что действительно обращались в суд по указанному вопросу, однако сумму задолженности раскрыть отказались. Как пояснили в УК, должник полностью оплатил ЖКУ. На сайте суда появилась информация, что судебный процесс находится в стадии примирения. Сам Зайцев не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало, что Зайцев заплатил за оскорбление подчиненного 3000 рублей. По данным инсайдера, между ним и Уманцов завязался спор, который после перешел в рукоприкладство.