В Екатеринбурге машина ФСИН попала в ДТП

Авария произошла на улице Стрелочников (архивное фото)
В Екатеринбурге на Стрелочников машина ФСИН столкнулась с иномаркой. По словам очевидцев, из-за этого обе полосы были недоступны для движения.
«На Стрелочников из-за аварии с участием машины ФСИН было заблокировано движение на обеих полосах дороги», — сообщили URA.RU очевидцы происшествия. На месте работали сотрудники ГИБДД.
В аварии никто не пострадал, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Заключенных в машине ФСИН не было, добавили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
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