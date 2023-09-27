В Екатеринбурге машина ФСИН попала в ДТП

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Тепло, весна. Челябинск, фсин россии, машина фсин
Авария произошла на улице Стрелочников (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Стрелочников машина ФСИН столкнулась с иномаркой. По словам очевидцев, из-за этого обе полосы были недоступны для движения.

«На Стрелочников из-за аварии с участием машины ФСИН было заблокировано движение на обеих полосах дороги», — сообщили URA.RU очевидцы происшествия. На месте работали сотрудники ГИБДД.

В аварии никто не пострадал, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Заключенных в машине ФСИН не было, добавили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

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В Екатеринбурге на Стрелочников машина ФСИН столкнулась с иномаркой. По словам очевидцев, из-за этого обе полосы были недоступны для движения. «На Стрелочников из-за аварии с участием машины ФСИН было заблокировано движение на обеих полосах дороги», — сообщили URA.RU очевидцы происшествия. На месте работали сотрудники ГИБДД. В аварии никто не пострадал, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Заключенных в машине ФСИН не было, добавили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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