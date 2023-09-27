Роспотребнадзор назвал условия для перевода пермских школ на удаленку из-за кори

Перевод школ в Пермском крае на удаленное обучение, в связи с выявлением у учащихся кори, не планируется. При этом образовательное учреждение может самостоятельно вводить дистант в отдельно взятом классе, либо сразу всей школе. Об этом URA.RU сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора, а также министерстве образования Прикамья.
«Роспотребнадзор не рассматривал и не рассматривает переход на дистанционку. Оснований для этого нет. Директор школы всегда принимает решение о закрытии отдельных классов или переводе всей школы на дистанционный формат, Роспотребнадзор в этом участие не принимает», — пояснили агентству в надзорном ведомстве.
Об отсутствии планов по введению дистанта из-за кори также сообщили в министерстве образования. При этом в минобразовании отметили, что в случае выявления в школе заболевших, «учреждение четко и строго выполняет все меры, предписанные Роспотребнадзором». В том числе проводятся необходимые мероприятия по разобщению коллективов.
Сейчас Роспотребнадзор оценивает ситуация с заболеваемостью корью в регионе, как «стабильную». С начала текущего года корь выявлена в Прикамье у восьми человек.
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