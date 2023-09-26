В минздраве Прикамья прокомментировали нехватку вакцин от кори

Комбинированные вакцины от кори поступят в Пермский край до конца ноября

26 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Вакцинация против кори и краснухи проводится в Пермском крае до конца 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU Пермяки, желающие привить своих детей от кори и краснухи, могут сделать это с помощью однокомпонентных вакцин. Кобинированные вакцины поступят в Пермский край до конца ноября. Об этом URA.RU рассказали в краевом министерстве здравоохранения, комментируя информацию о невозможности в ряде территорий поставить комбинированную прививку. «Сейчас законным представителям ребенка предлагается поставить однокомпонентные вакцины против кори и краснухи. Комбинированные вакцины должны привезти в регион до конца ноября 2023 года», — отметили в минздраве Пермского края. В свою очередь в региональном управлении Роспотребнадзора агентству пояснили, что вакцинация от кори и краснухи в России, в том числе и в Прикамье, проходит постоянно: она включена в Национальный календарь профилактических прививок. «Вакцинируют, в первую очередь, детей, не имеющих противопоказаний к вакцинации», — заявили в пресс-службе ведомства. При этом данные краевых минздрава и управления Роспотребнадзора о количестве вакцинированных разнятся. Так, в надзорном ведомстве URA.RU сообщили, что за восемь месяцев против кори иммунизировано 50 тысяч жителей (в том числе 25 тысяч детей). От краснухи вакцинировано 25,2 тысячи жителей, подавляющее большинство из которых дети. В минздраве Пермского края приводят другую статистику: от кори за этот же период прививку поставили почти 21 тысяча жителей, а от краснухи — 11,3 тысячи человек. По информации министерства, вакцинация продлится до конца текущего года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяки, желающие привить своих детей от кори и краснухи, могут сделать это с помощью однокомпонентных вакцин. Кобинированные вакцины поступят в Пермский край до конца ноября. Об этом URA.RU рассказали в краевом министерстве здравоохранения, комментируя информацию о невозможности в ряде территорий поставить комбинированную прививку. «Сейчас законным представителям ребенка предлагается поставить однокомпонентные вакцины против кори и краснухи. Комбинированные вакцины должны привезти в регион до конца ноября 2023 года», — отметили в минздраве Пермского края. В свою очередь в региональном управлении Роспотребнадзора агентству пояснили, что вакцинация от кори и краснухи в России, в том числе и в Прикамье, проходит постоянно: она включена в Национальный календарь профилактических прививок. «Вакцинируют, в первую очередь, детей, не имеющих противопоказаний к вакцинации», — заявили в пресс-службе ведомства. При этом данные краевых минздрава и управления Роспотребнадзора о количестве вакцинированных разнятся. Так, в надзорном ведомстве URA.RU сообщили, что за восемь месяцев против кори иммунизировано 50 тысяч жителей (в том числе 25 тысяч детей). От краснухи вакцинировано 25,2 тысячи жителей, подавляющее большинство из которых дети. В минздраве Пермского края приводят другую статистику: от кори за этот же период прививку поставили почти 21 тысяча жителей, а от краснухи — 11,3 тысячи человек. По информации министерства, вакцинация продлится до конца текущего года.